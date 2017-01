A la Présidence de la République : Le Chef de l’Etat reçoit une envoyée spéciale du président Djiboutien

Le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM. Issoufou Mahamadou , a reçu en audience, samedi en fin de matinée, Mme Moumina Houmed Hassan, ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, envoyée spéciale du Président Djiboutien, SEM. Ismaël Omar Guelleh.

La diplomate Djiboutienne a déclaré, à sa sortie d’audience, qu’elle est porteuse d’un message ayant trait à deux candidatures Djiboutiennes à l’Union Africaine. »Il s’agit, a-t-elle précisé, des postes de vice-président de la Commission de l’UA et de commissaire aux affaires politiques ».

C’est dans ce sens, a-t-elle ajouté, qu’elle a remis au Président Issoufou Mahamadou un courrier de la part de son homologue djiboutien, « pour solliciter un soutien mutuel entre nos deux pays, parce que le Niger aussi est candidat à un poste de commissaire aux Ressources humaines, Sciences et Technologies ; et ce, dans le cadre de la coopération africaine et surtout musulmane ».