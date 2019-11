A la Primature : le Chef du Gouvernement préside une Réunion du Conseil National de Sécurité…

Par délégation de pouvoir à lui accordée par le Chef de l’Etat, le Premier ministre, Chef du gouvernement, SE. Brigi Rafini, Vice-président du Conseil national de sécurité a présidé, hier matin à son cabinet, la réunion dudit conseil.

Cet organe constitutionnel, réunit autour du président dudit organe, le Premier ministre, Chef du gouvernement, les ministres en charge de la Défense nationale ; de l’Intérieur et de la Sécurité ; des Affaires étrangères et de la Coopération; de la Justice et des Finances ainsi que les hauts responsables des Forces de défense et de sécurité (FDS).

Le Conseil national de sécurité traite des questions de sécurité nationale, de défense de la Nation, de la politique étrangère et de manière générale de toutes les questions liées aux intérêts vitaux et stratégiques du pays.

Source: ONEP