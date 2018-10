A la Primature : Présentation au Chef du Gouvernement du Trophée d’excellence et de qualité remporté par l’ANVD

Le Directeur général de l’Agence Nigérienne pour le Volontariat de Développement (ANVD), M. Hassane Hamidine a présenté, hier, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, SE Brigi Rafini le Trophée d’excellence et de qualité que son Institution a remporté à la 32ème Convention de Business Initiative Direction (BID), tenue le 23 septembre 2018 en Allemagne. La présentation de ce Trophée s’est déroulée au Cabinet du Premier Ministre en Présence du Ministre de l’Aménagement du Territoire et du Développement Communautaire, M. Adbou Amani.

Au cours de cette présentation, M. Hassane Hamidine a expliqué qu’il s’agit d’un Trophée d’excellence et de qualité qui a été décerné à l’Agence Nigérienne pour le Volontariat de Développement à l’occasion de la 32ème Convention de Business Initiative Direction (BID) tenue, le 23 septembre 2018 en Allemagne. Il a rappelé que le BID est une Intitution qui recompense les entreprises et les institutions qui ont fait preuve de qualité et d’excellence dans le management sur la base de ce que l’institution appelle Total Quality Management (TQM).

A cette occasion le Niger, à travers l’ANVD, a été primé dans la catégorie Or, parmi les 36 pays participants, venus des quatres contiments. « C’est tout un honneur pour nous de venir présenter, aux plus hautes autorités, ce prix qui honnore le Niger et son peuple. C’est pour dire que c’est la qualité et les sacrifices que l’équipe de l’Agence a pu faire qui ont été recompensés », a déclaré M. Hassane Mamidine, tout en saluant la vision qui a conduit à la création de cette Agence et le soutien des autorités au plus haut sommet de l’Etat dont elle a bénéficié pour atteindre ces resultats.

«L’ANVD est une structure de l’Etat qui déploit des volontaires, des jeunes nigériens qui sont sortis des Universités et des grandes Ecoles, qui ont besoin d’avoir de l’expérience nécessaire pour être compétitifs sur le marché de l’emploi. Nous faisons tout pour que ces jeunes acquièrent cette expérience en les déployant dans les entreprises, dans les structures publiques, dans les ONGs», a-t-il conclu.