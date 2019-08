A Maradi, le Ministre de la Défense Nationale, M. Kalla Moutari constate que la campagne agricole suscite de l’espoir…

Le Ministre de la Défense Nationale, M. KallaMoutari a effectué une mission de suivi de la campagne agro sylvo pastorale et hydraulique dans la région de Maradi du 28 au 31 juillet 2019. Tous les 2649 villages agricoles ont effectué leurs semis sur l ‘ensemble de la région à la date du 30 juillet.

Partout où il a passé en compagnie des autorités régionales, de Madarounfa à Guidan Roumdji, de Mayahi à Tessaoua, gazaoua et Aguié, et de Bermo à Dakoro, il s’est entretenu avec les populations sur plusieurs questions touchant la vie de la Nation, la politique, la sécurité, la scolarisation des jeunes surtout la jeune fille, le mariage précoce, les activités illicites.







Concernant la campagne agricole, son démarrage est intervenu courant 1ère décade du mois de Mai,précoce par rapport à l’année 2018. Les premières pluies utiles ont permis d ‘effectuer des semis humides partiels sur 270 villages dans le département de Dakoro et dans certains villages des communes de Guidan Sory et Guidan Roumdji dans le departementde Guidan Roumdji.

Les semis se sont poursuivis jusqu’à la 3 éme décade du mois de juillet. Des re semis à plusieurs endroits ont été observés suite aux avortements causés par les poches de sècheresse enregistrées dans plusieurs localités.

La région a bénéficié d’importants appuis en intrants et matériels acquis sous le financement de l’Etat et de ses partenaires. La situation phénologique des cultures mil et sorgho varie de la levée (2%) à la floraison(1%).La situation phytosanitaire est relativement calme dans son ensemble, toutefois, on a enregistré des attaques d’ennemis des cultures( sautériaux, criocère, citadelle, chenille de collet,punaise et insectes floricoles) dans les départements de Aguié ,Dakoro, Gazaoua ,Madarounfa, GuidanRoumdji et Mayahi. Mais cette situation demeure sous contrôle. Au total 2161 ha sont déclarés infestés dans la région. Les interventions des services techniques de l’agriculture ont permis d’ enregistrer1670 ha définitivement traités ,soit un taux de 77% de traitement.







La situation alimentaire quant à elle, est caracteriséepar une baisse des prix des produits vivriers sur l’ensemble de la région grâce aux actions d’atténuation telles que la DGC, la VCMP et les Cash for work dans les différentes communes.

La situation pastorale est aussi bonne avec les hauteurs de pluies enregistrées dans la 3 ème décade de juillet, de même que la santé animale .

A noter que le Ministre Kalla Moutari était à Dan kano et Chirgué deux villages de la région de Maradi qui font frontières avec le Nigeria où l’insécurité sévit avec des attaques à mains armées.Face aux populations de ses villages, le Ministre de la Défense a rappelé les efforts que l’Etat déploie dans le cadre de la luttte contre le banditisme. Il a lancé un vibrant appel aux populations afin d’apporter leurs contributions pour combattre ce mal en donnant des informations à temps à nos Fds où en dénonçant tout cas suspect. Il a également encouragé nos forces de défense et de sécurité qui patrouillent jour et nuit dans ses zones d’insécurité pour protéger nos vaillantes populations.

Une base militaire sera installée dans la zone a indiqué Kalla Moutari pour combattre le terrorisme dans toutes ses formes.

Le ministre Kalla Moutari a bouclé sa mission dans la région de Maradi par une réunion de synthèse dans la salle de réunions de l’hôtel de ville.

En conclusion cette campagne se déroule très bien dans la région de Maradi. La répartition des pluies dans le temps et l’espace donne l’espoir d’une bonne campagne agricole