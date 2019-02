A mes jeunes camarades de l’Union des Scolaires Nigériens (USN)

Mon devoir est de toujours leur rappeler qu’ils ont aussi le devoir de connaître l’histoire de l’évolution socio-politique de notre pays en général et l’histoire du mouvement scolaire nigérien en particulier.

C’est ainsi qu’ils comprendront que le mouvement du 09 février 1990 n’est pas un mouvement qui a surgi ex nihilo pour créer les conditions du pluralisme politique, syndical et associatif et qui a culminé à la convocation de la Conférence Nationale Souveraine du Niger.

Pour s’en convaincre, il leur est nécessaire de connaître cette histoire qui est d’ailleurs récente. C’est l’histoire des différentes luttes démocratiques conduites par les forces démocratiques. J’ai écrit quelques modestes contributions dans ce sens, ils peuvent les lire sur ma page Facebook.

Ensemble avec nos jeunes camarades, notre combat est celui de l’enracinement de la démocratie dans nos mœurs pour un développement économique et social de notre chère patrie.

Que les âmes des martyrs reposent en paix!

Par Abdourahman Zakaria