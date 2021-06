A Propos de la CPEAO

C’est suite à la conférence des Ministres de la Poste des pays de l’Afrique de l’Ouest tenue à Grand Bassam (Côte d’Ivoire) en 2012, que les pays membres des Etats de l’Afrique de l’Ouest en charge du service universel de la poste ont décidé de la création de la CPEAO.

La conférence qui regroupe quinze (15) pays, à son siège à Abuja (Nigéria).

La CPEAO a pour missions d’élaborer pour la CEDEAO, une directive régionale pour le développement du secteur postal ; faire des Postes, un des Acteurs majeurs de la construction de l’espace commun Ouest Africain ; faire adopter l’infrastructure postale comme essentielle au développement National et régional et l’inscrire dans les priorités des Etats et de la Région ; construire un espace postal unique ouest Africain avec une politique et des stratégies harmonisées et promouvoir un réseau postal efficace et viable, offrant des produits et services innovants, compétitifs et abordables.

