A PROPOS DES ELECTIONS LOCALES: La question des élections locales est à la une de l’actualité.

Il y a donc lieu de se demander qu’est-ce qui peut être à la base d’une telle effervescence, lorsqu’on sait que l’expérience de la gouvernance locale depuis la communalisation intégrale du territoire, est loin d’être reluisante. Pour preuve, les multiples irrégularités constatées par les organes de contrôle de l’Etat, dans la gestion financière, comptable et foncière, voire dans le fonctionnement général des communes.

Si en dépit d’un tel constat, les partis politiques donnent de la voix sur la nécessité ou non de procéder aux élections locales avant les élections présidentielle et législatives, c’est que la raison est ailleurs. A chacun de la trouver. Ce dont je suis convaincu, c’est que la gouvernance locale a peu répondu aux objectifs de promotion du développement local, sensé faire des communes des facteurs de richesse, à travers les relations villes-campagnes.

En effet, combien sont-elles les communes, où les budgets sont élaborés sur des données fiables, où le dispositif de recouvrement est efficient, où les dépenses sont effectuées conformément aux recettes, où les impayés sont régulièrement apurés, où les salaires des agents sont régulièrement payés, où les ordures ménagères sont régulièrement ramassées, où les investissements programmés sont réalisés, où la gestion foncière est fiable, où les infrastructures sont entretenues, où les agents bénéficient d’un plan de formation, et où le fonctionnement du conseil municipal est régulièrement assuré ?

Combien sont-elles qui disposent d’un document de planification spatiale ?

Combien sont-elles où les élus locaux sont conscients de leurs rôles, ont une vision du devenir de leurs communes et sont fortement impliqués dans la gestion locale ?

Combien sont-elles à pouvoir disposer d’une grande capacité d’endettement et d’investissement ?

Combien sont-elles à disposer d’un bon archivage des documents ?

Combien sont-elles à pouvoir bénéficier d’une bonne collaboration avec les services déconcentrés de l’Etat et les projets ?

Tant que ces questions n’auront pas été examinées avec toute la lucidité requise, la réalisation des élections locales ne sera que politicienne, quelle que soit la période à laquelle elles auront lieu.

Il convient plutôt d’envisager une évaluation générale sur l’expérience de la gouvernance locale depuis l’amorce de la communalisation, afin d’apprécier les forces, les faiblesses, les opportunités et les risques. Cette évaluation pourra être axée entre autres sur les aspects suivants :

Rappel des compétences dévolues aux communes ;

Organisation et fonctionnement des services ;

Situation des données statistiques ;

Prévisions budgétaires et taux de réalisation ;

Situation des ressources humaines ;

Niveau d’endettement ;

Contraintes et potentialités financières ;

Dispositif de mobilisation des ressources ;

Situation des investissements réalisés ;

Niveau d’entretien des infrastructures et équipements collectifs ;

Situation des impayés ;

Situation de la gestion foncière ;

Nature et évolution des recette et des dépenses ;

Situation des transferts effectifs de la part de l’Etat ;

Planification spatiale et programmation des investissements prioritaires ;

Niveau de collaboration avec les services de l’Etat, les autres collectivités publiques, les sociétés concessionnaires ;

Mesures d’accompagnement par l’Etat, notamment en matière de renforcement des capacités du personnel

Cette évaluation permettra ainsi de dégager un consensus général sur la problématique de la gouvernance locale, d’envisager une vision territoriale et citoyenne du devenir des communes, et de formuler des propositions et orientations en matière de promotion du développement local. Ainsi, toutes les communes pourront disposer d’un document guide devant leur permettre de mieux diagnostiquer, mieux programmer, mieux mobiliser, mieux réaliser et mieux entretenir.

Il reste entendu que l’accompagnement de l’Etat doit être renforcé en matière de renforcement des capacités des élus, du personnel (y compris les percepteurs) de réalisation d’investissements à effets multiplicateurs, et de contrôle.

Par IBRO ALKASSSOUM