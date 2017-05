A qui appartiennent les avantages accordés par la loi 2003-01 du 2 Janvier 2003 ?

Depuis un certain temps, rien ne va plus au sein des syndicats du Ministère des Finances. La raison de cette crise sociale reste et demeure la répartition des primes d’encouragement aux agents. Allo tamtam a approché un responsable du SNAI pour savoir sur le plan strictement de droit, à qui appartiennent les avantages accordés par la loi de 2003 ?

Cette question est fondamentale, ou du moins capitale dans la mesure où l’on assiste aujourd’hui à un tiraillement entre les structures syndicales pour la répartition des ristournes accordées par la loi 2003-01-du 02 Janvier 2003 instituant un régime de motivation aux agents des régies financières. Sans prétendre rentrer dans la philosophie du droit, qui du reste vise au débat relatif à l’existence d’un droit, ce commentaire vise à montrer l’objectif d’une disposition législative. Celle-ci vise un objectif bien déterminé dans un Etat de droit soucieux de la garantie de l’épanouissement de sa population.

A. Des objectifs de la loi 2003-01-du 02 Janvier 2003 Cette Loi a été instituée dans le seul et unique but d’accroître les recettes budgétaires internes dans un pays qui en a tant besoin comme le Niger. Il n’est un secret pour personne que le Niger ne dispose d’aucune autre ressource stable et sûre en dehors des recettes fiscales internes que sont les impôts et taxes ; pour lesquels l’Etat du Niger peut effectuer des prévisions pour assurer la couverture de ses charges de façon convenable.

Pour garantir cette disponibilité des recettes internes et mieux pour les rendre assez conséquentes, le législateur a pris la loi 2003-01-du 02 Janvier 2003 pour inciter les agents des régies chargées de la mobilisation des ressources fiscales internes. En substance, l’article 1er de la dite loi dispose clairement que :

« Aux fins d’optimisation des réalisations des recettes budgétaires internes, il est institué, à compter du 1er Janvier 2003 un régime de motivation des agents de régies financières ». L’objectif de cette disposition est très clair : l’optimisation des recettes budgétaires internes. À travers cet objectif, on peut aisément déduire l’administration chargée de réaliser les recettes budgétaires internes. Il s’agit purement et simplement de la Direction Générale des Impôts (DGI) qui assure l’assiette, la liquidation et le recouvrement des impôts, droits et taxes dont la gestion lui incombe.

Plus loin, le même article précise que : « … un régime de motivation des agents des régies financières conformément aux dispositions ci –après … ». L’objectif d’optimisation des recettes budgétaire internes doit être atteint par l’instauration d’une motivation au profit des agents de ces régies. Cet article premier englobe tout : il dégage l’objectif visé par la loi (l’optimisation des recettes budgétaires internes), le moyen par lequel cet objectif doit être atteint (l’instauration d’un régime de motivation) et les personnes qui doivent être motivées (les agents des régies financières).

B. Des mécanismes d’application du régime de motivation L’article 1er ayant annoncé le cadre général, d’autres articles qui viennent pour jeter les bases des mécanismes de la motivation des agents de régies financières. Ainsi, l’article 2 énonce la dénomination de cette motivation et sa base de détermination. En effet, il s’agit d’une ristourne calculée sur les recettes liquidées et recouvrées par les administrations assurant cette fonction. Il est clair qu’à ce niveau, il faut, même si c’est de façon résumée revenir sur les différentes attributions des Directions du Ministère des Finances.

Ainsi, les différentes directions en cause sont, la DGD, la DGTCP, l’Administration Centrale des finances et la DGI. Au demeurant, l’ensemble de ces directions précitées ont leurs attributions codifiées dans les textes qui régissent leur organisation et leur fonctionnement. On pense qu’un profane peut brièvement passer en revue les différentes missions confiées à ces quatre directions.

La DGD assure la gestion de la fiscalité de porte, la DGTCP chargée d’exécuter les dépenses publiques à travers ses deux (2) composantes que sont le Trésor pour répondre aux exigences du principe de l’unicité de caisse et le volet Comptabilité publique qui assure l’exécution des dépenses. L’Administration centrale assure la gestion administrative de la chaîne des dépenses publiques. Pour sa part, la DGI s’occupe de la gestion de la politique fiscale de l’Etat. Elle assure donc l’assiette, la liquidation et le recouvrement des impôts et taxe sur le marché intérieur.

Ce survol et sans rentrer dans les détails permet de comprendre et de connaître les admirations qui assurent la liquidation et le recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances. Cette mission est clairement, au sens des dispositions légales actuelles, celle de la DGD et de la DGI. Toute administration autre que celles précitées qui interviennent dans le recouvrement des impôts, droits, taxes le fait soit pour le compte de la DGD (si cela existe) ou pour le compte de la DGI.

Ces situations exceptionnelles existent pour des raisons pratiques de recouvrement. D’ailleurs, n’existent-il pas des structures privées contribuables qui effectuent des retenues à la source sur d’autres contribuables pour le compte de la DGI ? Mieux encore, cette retenue à la source a comme conséquence la constatation d’un crédit d’impôt pour les contribuables ayant soldé leurs impôts où la diminution de la dette fiscale du contribuable redevable au niveau des services fiscaux de la DGI.

On n’a pas besoin de s’étaler sur le caractère déclaratif du système fiscal nigérien. Autrement dit, à charge pour la DGI de procéder au contrôle de toutes les déclarations souscrites par les contribuables. Ce travail de contrôle effectué par la DGI reste la seule carte qui pourrait valider une retenue à la source sur un contribuable donné. Au regard de ce qui précède, les deux premiers articles de la loi 2003 sont d’une clarté indéniable qui permet de mieux centrer l’orientation donnée à la ristourne par le législateur.

Autrement dit la ristourne est accordée uniquement aux administrations chargées de la liquidation et du recouvrement des recettes budgétaires internes, qui sont la DGI et la DGD. L’article 3 détermine la prise en charge la dépense de la ristourne par le budget général de l’Etat. En conséquence la ristourne ne déroge pas au principe de la dépense publique. Ainsi, les administrations bénéficiaires ne sauraient effectuer une quelconque retenue à la source.

Pour sa part, l’article 4 définie les modalités de répartition de la ristourne aux agents bénéficiaires en fonction dans les administrations concernées. Celles-ci avaient été définie à l’article 2 en ces termes :

« … administrations assurant la liquidation et/ou le recouvrement des impôts, droits, taxes, redevances ou tout autre prélèvement fiscal ou para-fiscal au profit du budget général de l’Etat». Les critères de répartition retenus par le pressent article 4 sont le grade, la fonction, le rendement et la discipline. On s’aperçoit clairement que ces critères sont inhérents aux agents en fonction dans les administrations concernées. Ils ne sauraient s’appliquer aux administrations elles mêmes. L’article 5 de cette loi évoque les prérogatives du Ministre des Finances à déterminer les modalités pratiques de cette loi à travers un arrêté.

En tout état cause, la loi 2003 ne souffre d’aucune ambiguïté. Le régime de motivation qu’elle accorde reste et demeure au bénéficie des administrations assurant la liquidation et recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances. Ces administrations ne sont autres que la DGD et la DGI. D’ailleurs, C’est cette situation qui exclut la DGTCP et l’Administration centrale qui a conduit les structures syndicales de la DGD et de la DGI à concéder un pourcentage (30%) de la ristourne aux autres pour raison de solidarité.

Aucune raison légale ne saurait justifier un partage à parts égales de la ristourne entre les directions du Ministère des finances. Les objectifs et missions assignées aux directions de la Douane, de la DGI et du Trésor ne sont pas les mêmes. Il va s’en dire que la part des objectifs de recouvrement allouée aux différentes directions reste et demeure inégale entre les directions. A titre illustratif, les objectifs assignés à la DGI représentent les 2/3 du budget général annuel de l’Etat.

Autrement dit, la DGI est considérée comme la colonne vertébrale dans la recherche des réalisations des recettes budgétaires internes pour reprendre l’expression de l’article premier de la loi 2003. Vouloir espérer un partage égal entre les directions précitées relèverait incontestablement de l’injustice à l’égard de la DGD et de la DGI, les seules directions pourvoyeuses des caisses de l’Etat. En tout état de cause, n’est-il pas plus juste de procéder à une ponction de la ristourne sur la part des réalisations effectives de chaque direction ? Cette question nous rappelle la célèbre citation d’Aristote qui disait que :

« la meilleure justice est celle qui traite inégalement les choses inégales ». Il s’agit incontestablement d’une différence entre les directions qui justifie d’ailleurs leur diversité. La DGD et la DGI sont les seules administrations du Ministère des Finances qui s’occupent de la liquidation et du recouvrement des impôts, droits et taxes sans aucune intervention d’une autre administration dans la chaîne du traitement de dossiers des contribuables redevables. En fin, il s’agira de rappeler qu’un traitement égal des ristournes entre les directions en cause relèverait sans aucun doute d’une violation grave et flagrante de la loi 2003.