ABC claque les portes du FDDR : Les vraies raisons et celles…cachées d’un départ !

De prime abord, nous vous invitons à un petit jeu de… mots. Nous voulons dire, ne pas prendre en considération des expressions consacrées. Tel par exemple l’expression » faiseur de roi » en politique. Comprenez-y, un homme par qui la victoire se concrétise, celui dont l’apport est décisif en vue d’une prochaine victoire…Eh bien, Amadou Boubacar Cissé ne veut pas en ce qui le concerne, verser dans cette logique de… faiseur de roi.

En effet, tel que le Front Républicain pour la Défense de la Démocratie et la République (FRDDR) est en train de constituer, l’essentiel de l’électorat des partis membres de ce front profitera pense-t-il à Hama Amadou, président du Moden Lumana Africa. Il est vrai que même lorsque la présidence du Front lui avait été retirée au profit de Mahamane Ousmane, ce qui ne jaillit pas à la surface est le fait que le vrai » patron caché » de ce front n’est personne d’autre que Hama Amadou. C’est donc à celui-ci que profitera toute la mobilisation, pas à Mahamane Ousmane qu’on sait, » diminuer » par la perte de contrôle de son parti d’antan, le CDS Rahama. Certes, Ousmane tient toujours une formation politique dénommée RDR Tchanji, mais celle-ci pèse-t-elle face à l’ancien CDS Rahama ?

Même en termes de mobilisation des masses, l’on a vu les scores très modestes et mêmes faibles conquis par Mahamane Ousmane lors des dernières élections générales. Cissé, n’a-t-il pas raison de croire qu’au moment venu, les voix des militants de l’UDR-Tabat profiteront singulièrement à Hama Amadou alors qu’il n’existe aucun accord formel entre l’UDR et le Moden Lumana. Pour cette seule raison, Cissé se la joue prudent. Il ne veut pas foncer dans le vide en un mot et il a raison….

Deuxième raison, pour l’éjecter de la présidence du front, les uns et les autres ont utilisé des arguments fallacieux qui ne tiennent pas la route. En quoi conduire un front d’une opposition qui peine à trouver ses appuis, peut-il vous propulser haut et très haut ? Ceux d’en face, vont-ils continuer à rester les bras croisés et laisser l’occupation du terrain à l’opposition pour que celle-ci roule sur un véritable boulevard en direction du palais présidentiel ?

En plus, Cissé a bien compris qu’il n’a été placé à la tête du front que pour prendre des coups. S’exposer en d’autres termes et même encourir les risques d’être emprisonné, pendant que des petits malins eux, faufileront sans doute. Voilà pourquoi après analyse et mure réflexion, Cissé et les siens ont décidé de s’en aller dans une direction de leur choix. Il reste entendu que celle ne concerne que le militant lambda de l’UDR-Tabat ; Que le parti à la couleur rouge révolution ne se laissera pas dicter sa ligne de conduite politique par autrui.

Enfin qu’il s’arrimera à quiconque il voudra et il en assumera par ailleurs toutes les conséquences de son choix. Cela dit, Cissé affirme avoir de très bonnes relations politiques et même amicales avec certains leaders du front qu’il a quitté et estime qu’ils seront à leur tour, en mesure de le comprendre…