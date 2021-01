Abdoulaye Bathily désigné Président du jury international du Grand Prix U.J.P.L.A Patrice Emery Lumumba de la Liberté de la presse en Afrique

Share on Twitter

Le Président de l’Union des journalistes de la presse libre africaine ( U.J.P.L.A) M. yao Noel a désigné ce lundi 25 janvier 2021 M Abdoulaye Bathily ancien ministre sénégalais pour assumer la responsabilité de Président du jury du Grand Prix U.J.P.L.A Patrice Emery Lumumba de la Liberté de la presse en Afrique.

Pour marquer le combat et rappeler la mémoire de cet “héros national ” de L’Indépendance et ancien premier ministre du Congo, l’ujpla a lancé le 17 janvier 2021 ( 60e anniversaire de son assassinat) le Grand Prix de la liberté de la presse en Afrique qui porte son illustre et célèbre nom .

Ce Grand prix “vise à récompenser le journaliste, l’organe de presse, toute organisation, la personnalité africaine etc, qui auront œuvré , favorisé et contribué à la promotion de la liberté de la presse en Afrique .”

M. Abdoulaye Bathily

a été plusieurs fois ministre dans son pays, le Sénégal, d’abord de l’Environnement sous le gouvernement de Habib Thiam de 1993 à 1998, puis de l’Énergie sous celui de Moustapha Niasse en 2000 jusqu’en 2001.

M. Bathily a aussi été candidat au poste de Président de la Commission de l’Union Africaine ( UA).

Par ailleurs, il convient de noter que le ministre Abdoulaye Bathily a accepté, à la demande de l’ujpla, de figurer au nombre de ses membres d’honneur .

Une fierté pour notre organisation continentale.

Tous nos remerciements et félicitations au ministre Abdoulaye Bathily.

Fait à Yaoundé le lundi 25 janvier 2021.

Le secrétaire général de l’Union des journalistes de la presse libre africaine (U.J.P.L.A). Josué Blaise Mbanga Kack