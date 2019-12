Accord De Siège Entre Le Niger Et Le Haut Commissariat Des Nations Unies Aux Droits De L’Homme : Le Commissariat Des Nations Unies Aux Droits De L’Homme Ouvre Son Bureau Pays À Niamey

Le Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme aura bientôt une représentation au Niger. L’accord de siège formalisant l’établissement du bureau-pays de ladite institution au Niger a été signé, hier à Niamey, par le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, M Marou Amadou, prenant délégation des pouvoirs de son collègue ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l’intégration africaine et des nigériens à l’extérieur. C’était en présence de M. Matthias Behnke, représentant la Haut Commissaire et Chef de la branche Afrique II (Afrique de l’Ouest et du Centre) du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme.

La signature de l’accord de siège, intervenue fort opportunément la veille de la célébration de la journée Internationale des droits de l’Homme, édition 2019, marquant le 71ème de la déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH), vaut tout son pesant d’or. Elle matérialise la volonté des Nations Unies d’accompagner le Niger dans ses efforts en matière de promotion et de protection des droits humains. Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux M Marou Amadou a apposé sa signature à côté de celle de la Haut Commissaire aux droits de l’Homme, Mme Michèle Bachelet, officialisant ainsi l’accord des autorités nigériennes sur l’ouverture d’un bureau-pays du Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme au Niger.

Pour le ministre de la Justice, qui s’est réjoui de voir le Haut Commissariat installer un bureau-pays, la signature de l’accord de siège est un pas de plus dans la coopération que le Niger entretient avec les Nations Unies en général et avec le Haut Commissariat aux droits de l’Homme en particulier. M Marou Amadou a souligné que l’installation effective de ce bureau est importante non seulement dans l’amélioration des relations mais aussi dans le fait qu’elle permettra à cette agence onusienne d’apporter aux autorités du Niger et aux institutions et organisations de défense de droits humains, un appui technique plus conséquent qu’auparavant. Il a souhaité que la signature de l’accord scelle un partenariat historique et durable entre le Niger et le haut-commissariat.

Le représentant de la Haut Commissaire s’est lui aussi réjoui de la signature dudit accord et a indiqué qu’avec celui-ci, le Haut Commissariat va justement permettre de mieux marquer sa présence au Niger et de renforcer davantage la coopération avec le gouvernement mais aussi avec l’ensemble des acteurs des droits de l’Homme.

Par Zabeirou Moussa (ONEP)