Accueil triomphal pour Bazoum Mohamed et sa délégation dans la région de Tillaberi…

Le président du comité exécutif national du PNDS-Tarayya, Bazoum Mohamed a poursuivi sa tournée de prise de contact avec les structures du parti dans les différentes régions du pays.

Après la région de zinder et dogondoutchi, le président bazoum est l’hôte des populations de la région de tillaberi. Hamdallaye,Diantchandou et Kouré ont constitué les premières étapes de cette tournée de proximité du President/CEN/PNDS dans le département de tillaberi.

Partout où il est passé, le président bazoum et l’importante délégation qui l’accompagne ont reçu un accueil des grands jours. En effet, ils étaient des milliers et des milliers, hommes, femmes, jeunes et vieillards mobilisés pour acclamer le président bazoum.





Ils étaient sortis massivement, enthousiastes et déterminés pour réaffirmer leur soutien et leur adhésion aux idéaux du pnds et au choix du candidat du parti qu’ils ont promis de porter à la magistrature suprême in sha Allah en 2021. Au cours des différents meetings qu’il a présidé tout au long de son périple, le président Bazoum Mohamed a vivement remercié les militants pour leur mobilisation exceptionnelle.

Il a salué le président du conseil fédéral de tarayya de tillaberi, hamadou souley ainsi que les autres membres ténors du parti dans la région pour le travail abattu pour permettre une implantation du parti dans toute la région. Il a également développé plusieurs questions d’intérêt national.

Au cours de ce périple, le président Bazoum était accompagné des principaux responsables du parti rose notamment kalla Moutari, Hamadou Souley, Mahamane Sani Issoufou, Alkach Alada…