Acheminement des documents électoraux par la CENI : «toutes les régions auront leurs documents électoraux au plus tard ce vendredi 6 novembre 2020», assure Me Issaka Souna

Le président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), Me Issaka Souna, a supervisé, hier jeudi, le départ des véhicules chargés d’acheminer les documents électoraux pour les scrutins 2020-2021, que compte organiser le Niger à partir du 13 décembre prochain.

En présence de la Représentant-Résidente du PNUD au Niger ainsi que des agents de la CENI, Me Souna s’est dit réjoui d’assister à cette opération. Il a précisé que les documents électoraux à destination d’Agadez et de Diffa ont quitté depuis le mardi 3 novembre dernier ; ceux qui serviront Tahoua, Maradi, Dosso sont partis le mercredi 4 novembre et qu’aujourd’hui, ce sont les documents électoraux en destination de Tillabéry, Zinder et Niamey qui prennent la route.

«Au plus tard demain, vendredi, toutes les régions seront en possession de leurs documents électoraux », a indiqué le président de la CENI. Selon lui, la CENI déploie tous ses moyens humains et matériels, tout son dispositif, pour assumer la mission et aller jusqu’au bout de cette mission. Nous venons d’assister à la préparation et la mise en route du reliquat du matériel électoral, notamment les cartes d’électeurs, qui doivent être distribuées avant le démarrage du scrutin.

Les cartes, qui n’ont pas pu être distribuées, seront déposées au niveau des bureaux de vote où les électeurs pourront aller les prendre sous présentation des récépissés, qui leur ont été donnés lors de l’enrôlement », a rappelé Me Souna. Selon lui, l’essentiel du matériel de vote est acheminé sur le terrain. A partir de demain, l’ensemble des matériels qui concernent l’identification des électeurs et les autres documents électoraux seront en route pour le terrain.

« Les Commissions locales déconcentrées de la CENI sont en train d’être mises en place et c’est elles qui suivront la bonne distribution de ces matériels sur le terrain. Des documents statistiques de distribution vont accompagner les cartes d’électeurs ; cela nous permettra de voir au niveau de la CENI si les 7.446.556 électeurs recensés ont retiré leurs cartes, dans quelle proportion et combien de cartes non retirées peut-on retrouver sur les bureaux de vote mais aussi quel est l’engouement des Nigériens pour leur processus électoral », a-t-il précisé. Me Souna a ajouté que la CENI souhaite vivement un bon déroulement pacifique du processus électoral.

«La CENI n’est pas en train de cacher quoique ce soit. Elle n’est pas en train de frauder, contrairement à ce que certaines mauvaises langues racontent. Testez-nous sur ce que nous faisons mais pas sur ce que vous préjugez », a lancé le président de la CENI. Me Souna a ensuite invité les Nigériens à aller retirer leurs cartes électorales biométriques en présentant leurs récépissés pour pouvoir exercer leur droit et devoir de citoyens.

Par Mahamadou Diallo(onep)