Activités du Conseil de sécurité au mois de mars, sous la présidence de la République Populaire de Chine Plusieurs résolutions adoptées par le Conseil

La présente présentation a été faite en tenant compte du fonctionnement du Conseil de Sécurité dans des circonstances exceptionnelles, qu’impose la pandémie du coronavirus. C’est en effet la première fois de son histoire, au mois de mars, que le Conseil de Sécurité des Nations-Unies, a été obligé de tenir ces réunions par vidéoconférence et les Etats à exprimer leurs votes par écrit, à travers une note transmise au Président du Conseil et à la structure des Nations-Unies en charge du Conseil de Sécurité.

Al’entame de son mandat, SEM Zhang Jun, indiquait que : «La chine s’efforcera de consolider la solidarité et la coopération avec toutes les parties, afin de faire en sorte que le Conseil remplisse sa mission et joue un rôle constructif dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales».

A la fin de la présidence chinoise les membres du Conseil de sécurité, ont reconnu que la chine n’a ménagé aucun effort, pour permettre au conseil d’exercer ces activités dans le contexte du Covid-19. En effet, elle a pesé de tout son poids, malgré les difficultés du moment, pour que les travaux du conseil se déroulent dans les meilleures conditions possibles.

Le Covid-19, ce terrible virus, en plus de la grave menace qu’il représente pour l’humanité entière, a mis à rude épreuve le fonctionnement des organes des Nations Unies, le Conseil de Sécurité y compris. Cependant, le Conseil de Sécurité a su s’adapter, en développant une résilience qui lui a permis d’accomplir sa mission dans les circonstances du moment.

Mesurant la gravité de la situation, la chine est parvenue à assurer le fonctionnement régulier du Conseil et ce, malgré les mesures prises pour prévenir et contenir la propagation de la pandémie notamment la mesure portant sur la fermeture du siège, des Nations-Unies ainsi que les missions permanentes. Durant le mois de mars, le Conseil a organisé un débat thématique sur la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme en Afrique et a adopté une déclaration présidentielle.

Ce débat a été organisé le 11 mars 2020 à l’initiative de la chine et après une large consultation avec les pays africains. Lors de ce débat des représentants du Secrétaire général des NationsUnies, M. António Guterres, et du Président de la Commission de l’UA, M. Moussa Faki, avaient pris la parole pour briefer les membres du Conseil, session qui a enregistré la participation de 17 Etats membres.

Aux termes du débat, une déclaration présidentielle soulignant l’importance d’une approche globale dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent en Afrique a été adoptée à l’unanimité.

Ce débat a porté sur le renforcement des capacités, le partage des informations, le contrôle des frontières, la promotion de la justice transitionnelle, la lutte contre les combattants terroristes étrangers, le financement du terrorisme qui sert de terreau au terrorisme, cette lutte qui n’est pas que militaire doit s’accompagner d’actions de développement socio-économique durable, qui peuvent garantir la stabilité des pays Africains, sur le long terme.

Ainsi, le Conseil de Sécurité a adopté six (6) résolutions, une (1) déclaration présidentielle, cinq (5) communiqués de presse et plusieurs déclarations. Malgré la rapidité de la propagation de la pandémie et de son agressivité, le Conseil a su rassurer le monde entier en procédant à l’examen de toutes les crises qui menacent la paix et la sécurité du monde. Aussi, le Conseil de Sécurité des Nations-unies, a, pour la 1ère fois, adopté une résolution sur la sûreté et la sécurité des soldats de la paix en l’occurrence la résolution 2518.

Le projet de résolution a été initié et soumis par la Chine et a été votée à l’unanimité des 15 membres du Conseil. Il faut noter que le projet de la résolution a été coparrainé par 43 pays dont le Niger. Face à la propagation de la pandémie du Covid-19, le renforcement de la sûreté et de la sécurité des soldats de la paix s’avère être une urgence aujourd’hui.

La Chine, membre permanent du Conseil de sécurité, contributeur de troupes et 2ème contributeur au budget de maintien de la paix des Nations-Unies, soutient activement l’initiative « Action pour le maintien de la paix » du Secrétaire général António Guterres.

En adoptant cette résolution, le conseil espère une augmentation conséquente des investissements de la communauté internationale, s’agissant des opérations de maintien de la paix, afin d’aider les pays contributeurs de troupes à renforcer leurs capacités et à améliorer la sûreté et la sécurité des soldats de la paix, pour plus d’efficacité, dans le maintien de la paix dans le monde.

La situation en Afghanistan a fait l’objet de la résolution 2513 portant sur le soutien du conseil au processus politique initié et conduit par les afghans, eux-mêmes, sur le renforcement des capacités des forces de sécurité nationale, Afghane.

Le conseil s’est félicité de la signature de l’Accord de paix signé entre les Etats-Unis et les Talibans. Cette résolution encourage, également, la coopération régionale et la reconstruction de l’Afghanistan.

Le Conseil a, également, adopté la résolution 2514 sur la mission des Nations-Unies au Sud-Soudan, la résolution 2515 sur le groupe d’experts du comité 1718, qui a pour mission la surveillance de l’application des mesures de sanction, imposées par le Conseil de sécurité et de prendre des mesures appropriées sur les informations portant sur les violations présumées de ces sanctions.

Le Conseil a également adopté la résolution 2516 sur la mission d’assistance des Nations unies en Somalie et la résolution 2517 sur l’opération hybride, ONU-UA au Darfour, afin de renouveler leur mandat ou de fixer le plafond de leurs effectifs. L’attaque contre les soldats de la paix de la mission intégrée multidimensionnelle de stabilisation des Nations-Unies en République centrafricaine et l’attaque terroriste à Kaboul en Afghanistan ont suscité une réaction énergique et unanime du Conseil de Sécurité.

Sous la présidence de la Chine, le Conseil a su transcender tous les clivages, afin de réussir les discussions sur les derniers développements des situations en République démocratique du Congo, en Guinée-Bissau, en Libye, en Syrie, en Palestine et en Afghanistan. Le Conseil a adopté une position unanime sur ces questions et s’est engagé à promouvoir le règlement politique des différends et à contribuer à la paix et à la sécurité internationale et régionale, dans ce contexte particulièrement difficile, auquel le monde est confronté.

S’agissant de l’impact négatif de la pandémie du Covid-19, le Conseil, d’une part, a exhorté les parties à cesser immédiatement les hostilités, à permettre l’acheminement, sans entrave, de l’aide humanitaire, à renforcer la sûreté et la sécurité des soldats de la paix, et d’autre part, a appelé la communauté internationale à fournir un soutien et une aide accrus aux pays concernés pour leur permettre de lutter contre la propagation du Covid-19.

Le 9 avril, le Conseil de Sécurité a suivi une présentation du Secrétaire général M. António Guterres, sur l’impact du Covid-19, sur les questions de paix et de sécurité dans le monde. Cette session a permis au Conseil de réaffirmer son attachement au multilatéralisme et sa préférence pour une approche commune dans la lutte contre le coronavirus. Dans le cadre de la lutte pour prévenir et contenir la propagation de la pandémie, et conformément à l’accord conclu entre les Nations unies et la ville de New-York, le Conseil a organisé, toutes les réunions, de ses membres, par vidéoconférence.

Pour la première fois de son histoire, le Conseil de Sécurité a adopté ses résolutions selon une notification écrite de leurs votes, par les Etats membres. Il est important de souligner que sachant que le Conseil de Sécurité agit au nom de tous les États membres des Nations unies, la Chine a fait preuve d’impartialité, de transparence, d’efficacité tout au long de sa présidence du Conseil de Sécurité des Nationsunies, durant le mois de mars.

Pour le Conseil de Sécurité, le mois de mars 2020 a été un mois d’adaptation de ses règles et procédures face a la pandémie du Covid-19. Fort heureusement, dans des circonstances extraordinaires et critiques, la solidarité et l’unité ont caractérisé les travaux du Conseil qui a été en mesure de remplir ses responsabilités et d’accomplir les missions les plus urgentes.

Pendant le mois d’Avril, sous la présidence de la République Dominicaine, le Conseil de Sécurité poursuivra ses travaux sur la base des règles exceptionnelles adoptées de mois passé. Il convient de noter que notre pays assurera la présidence du Conseil de Sécurité au mois de Septembre 2020.

PAR ONEP: (source – Cellule de communication du Conseil de Sécurité Niger)