Aéroport international de Niamey, une arnaqueuse débusquée

Share on Twitter

Share on Facebook

Poursuivant sa lutte implacable contre les mauvaises pratiques au sein de son département ministériel et de ses démembrements, le ministre de la santé publique vient de débusquer une responsable de la police sanitaire qui arnaquait les paisibles voyageurs.

Le pot aux roses a été découvert grâce à une plainte d’un citoyen.

Sur une plainte d’un citoyen qui prétend être escroqué par la responsable de la police sanitaire de l’Aéroport International DIORI HAMANI de *NIAMEY, une arnaqueuse a été débusquée. Selon nos propres investigations , les faits se sont avérés vrais , des faits réels et incroyables.

En effet ce citoyen a dénoncé une *ESCROQUERIE* FLAGRANTE par rapport à un montant de

10.000 fcfa que la dame ( responsable de la police sanitaire) exige pour tout voyageur qui transporte des condiments quel que soit la quantité .

Malheureusement cette bonne dame ne délivre pas de reçu à ses victimes.

Ainsi , un monsieur qui a été victime a porté plainte. C’est ainsi que le Ministre de la Santé Publique de la Population et des Affaires Sociales ayant été saisi de l’affaire a instruit l’inspection des services de santé de procéder à la vérification de cette information.

L’inspection ayant effectué la mission le lundi 24 Mai 2021 et a établi la responsabilité de la dite responsable et la véracité des faits qui ont été reprochés à cette responsable, qui n’est pas à son premier coup d’essai.

En effet plusieurs voyageurs ont été escroqués et rançonnés par la dame en question sans pour autant produire de reçu à ses victimes.

Ayant reçu les conclusions de cette inspection ce Mardi 25 Mai 2021 , le Ministre de la Santé Publique, de la Population et des Affaires Sociales du Niger vient de dégager cette responsable de son poste de responsabilité, un nouveau responsable a été nommé.

D’autres investigations sont en cours au niveau de la régie chargée du recouvrement au niveau de la police sanitaire pour identifier tous les manquements rapportés par les voyageurs au niveau de cet aéroport.

C’est , en effet la fin du calvaire par rapport aux voyageurs ayant des produits tels que les condiments pour des destinations vers l’ Europe , les Etats Unis etc etc ..

Djibrill Nassamou journal l’Expression .