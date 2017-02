AFFAIRE 200 MILLIARS : REACTION DU MINISTRE DES FINANCES

Hier, 18 février 2017 , le Ministre des finances agissant en tant qu’ancien Dircab du PRN était face à la presse relativement à l’affaire de 200 milliards d’uranium occupant la « une » de l’actualité.

Le ministre s’est plus apesanti sur le processus de vente d’uranium nigerien même si par ailleurs il a révélé une transaction qui avait apporté à notre pays 800 millions de nos francs.

Pendant que nous y sommes, un article du journal français « Marianne » faisait, cas, en 2015 de transactions portant sur 5,5 millions de livres d’uranium entre EnergoAlyans, Areva UG, optima Energy et Sopamin.

Le journal produisait deux lettres des 24 et 25 novembre 2011 qui matérialisent les transactions. Marianne explique que « le parquet national financier a été alerté de mouvements financiers suspects entre une filiale du groupe nucléaire, Areva UG, spécialisée dans le trading d’uranium et plusieurs intermédiaires situés en Russie , au Liban et au Niger ».

La meilleure explication qui vaille relativement à cette affaire de 200 milliards d’uranium doit être devant magistrat.

Le pôle financier nigerien doit s’en saisir en vue d’élucider cette affaire.

» la justice étant le principe vital qui donne corps à la Nation et qui en maintient la cohésion ».

Seule une explication devant magistrat peut contenter les citoyens.