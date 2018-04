Affaire africard :grande victoire pour le Niger

Notre pays a remporté aujourd’hui une grande victoire dans le procès qui l’opposait à Africard. En effet le tribunal jugeant ce dossier a donné raison au Niger et a levé la saisie opérée sur les immeubles à usage diplomatique.

La CCJA où le NIGER a introduit une requête aux fins d’annulation de la sentence arbitrale avec des éléments nouveaux qui semblent souligner une présupposée corruption ayant entaché la sentence arbitrale vient donc de donner raison à Niamey pour la réouverture du dossier.

pour en arriver à cet exploit il a fallu rassembler plusieurs éléments nouveaux, constituer un pool d’avocats spécialisés dans ce genre d’affaire et mettre tous les atouts de son côté.

Il est également important de souligner ici que cette victoire a été rendue possible grâce à l’engagement personnel du Président de la République qui a mis tous les possibles à la disposition des défenseurs de notre pays.

Cette détermination a payé et aujourd’hui le Niger compte rentrer dans tous ses droits face à ces escrocs sans foi ni loi qui ont voulu gruger notre pays.

Pour rappel Africard avait réussi à gelé beaucoup des moyens financiers de notre pays et à faire saisir certains biens meubles de notre pays à l’extérieur. On se rappelle africable avait gagné tous les procès car notre pays était mal défendu et certains nationaux avaient joué le jeu de l’ennemi .

Plus grave des compatriotes s’étaient réjouis des malheurs du Niger. Des pamphlets de réjouissance ont été commandés par des égarés.

Aujourd’hui grâce à Dieu le Niger sort victorieux de ce procès injuste le Niger sort grandit de cette arnaque honteuse.

Nous y reviendrons.