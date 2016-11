Affaire article 52, les masques tombent…

Depuis que l’affaire article 52 de la Constitution a débuté, tout le monde cherche à savoir l’identité ou les identités de ceux qui sont derrière cette mascarade anti républicaine. Selon plusieurs sources vérifiées par tamtaminfo, les Députés nationaux suivants Algabit Atta du PNDS, Elh Garba Ousmane dit EGO du PNDS seraient les instigateurs de cette forfaitaire, avec l’appui de Salifou Mayaki de l’ANDP.



Ces députés, de l’avis du Député Sani Boukary Zilly ont mis le nom de certains députés à l’insu et apposés des signatures en leurs noms. « Ces députés ont fait circuler une liste qu’ils ont signée. Mais ce qui est plus grave c’est qu’ils ont signé à la place de certains députés en leur absence.

Ils ont déjà déposé leur proposition au bureau de l’Assemblée nationale et le Secrétaire général de l’Assemblée a déjà envoyé au gouvernement. Mais ce qui fait le plus mal, ce qui est honteux également c’est que ces députés prétendent que c’est eux qui financent les partis politiques.

Ils disent que les partis politiques sont à leur charge ce qui est archifaux. Je défie quiconque de me prouver quelle que soit sa richesse que c’est lui qui finance les partis politiques. On se connait très bien. Les gens cherchent à faire du bluff ou à raconter des choses qui ne sont pas réelles ».

Cela est un délit puni par la loi. Le faux et usage de faux en écriture publique est un acte répréhensible. Le Procureur de la République doit s’en saisir et mener l’investigation nécessaire. Etre Député national, ne veut nullement dire être au dessus des lois de la République. Ceux qui ont osé signer à la place des autres sans leur consentement doivent connaitre les rigueurs de la loi.



C’est vrai que certains de ces individus devenus députés nationaux, sont connus comme étant des As dans le trafic d’influence pour faire fructifier leurs affaires. C’est pourquoi, ils sont à la tête d’un groupuscule de parlementaires qui se débattent pour faire sauter ce verrou, qui les empêchent de s’adonner à leurs activités favorites, la courte échelle et le chantage.

Aussi, au lieu de se faire tout petits après la levée du bouclier de plusieurs députés de la majorité et de nombreux citoyens, les Députés vampires comme les a qualifié un journal de la place, ont chargé une société de communication afin de concevoir des maquettes pour promouvoir leurs idées prédatrices.

Ils ont même le culot d’écrire « oui à une relecture de la Constitution » ; « le changement d’un article de la Constitution est constitutionnel » ; « oui nous agissons au nom de 17 millions de Nigériens ». Quelle prétention ; quelle honte ; quelle mascarade !



C’est vrai que certains de ces sbires nauséabonds ont passé toute leur vie à « arracher » des marchés publics pour eux-mêmes en mettant à contribution leur vaste réseau, pas de manière toujours catholique au détriment des honnêtes commerçants.

Aujourd’hui, devenus Députés, ils veulent manger le beurre et l’argent du beurre ; pour cela ils sont prêts à tout. Ils n’ont ni honte, ni aucune crainte de Dieu. Leur unique Dieu, c’est l’argent, rien que l’argent, à gagner par n’importe quels moyens. Mais ce qu’ils oublient, ce que les Nigériens ne sont pas dupes.

Ils n’accepteront jamais que des sangsues tripatouillent la Constitution pour assouvir leurs instincts grégaires.

C’est pourquoi, nous conseillons à tous ces z’honorables d’arrêter leur sinistre dessein contre le peuple ou bien de démissionner et de retourner à leurs magouilles.

En attendant nous les invitons à méditer ce poste d’un internaute révolté :

Il est clair que certains de nos élus du peuple semblent oublier ou occulter le principe naturel qui dit qu’en matière de richesse plus on en a plus on en a besoin. Oui c’est désormais bien établi que d’aucuns parmi nos députés et bien d’autres élus d’ailleurs ont la langue plus que fourchue.

Le peuple nigérien, à travers sa constitution est justement conscient de la gloutonnerie naturelle (justifiable à bien d’égards) des riches et autres commerçants. C’est pour cela qu’il a placé des barrières pour que cette boulimie ne cause pas de dommage à AUTRUI, ici entendu comme les autres citoyens et au delà la Nation.

Dans cet élan, le peuple a tenu a écarter tout conflit d’intérêts entre ceux de ses fils appelés à servir directement l’État (via des mandats électifs ou des nominations à des postes publics) et cet État lui-même. Mieux l’on est parti au-delà en visant les positions et activités voisines ou assimilées.

Mais que nenni!

Nous avons chez nous tellement cultivé la souillure et l’abus des biens communs que nous voulons chaque fois prendre nos propres lois en otage dans le seul but d’assouvir nos propres intérêts égoïstes.

Nous sommes trop habitués à valser dans les trafics d’influence et les fraudes de toute nature à telle enseigne que nous sommes prêts à aller en croisade contre nos propres… intérêts.

Oui la modification de l’article 52 de notre loi fondamentale procède de cette honteuse dynamique d’incurver l’ouverture de l’outre des avantages exclusivement vers sa gamelle quitte à ce que cette dernière se remplisse et en déborde.

Il en est de même pour toutes les triturations et micmacs qui s’opèrent sur nos textes par les artificiers bannis et leurs corolaires, les mercenaires du Droit.

Mais cette fois-ci, le peuple nigérien, par la voix de ses fils suffisamment éprouvés par les sarcasmes des dirigeants injustes et dodus du « haram », a décidé d’être la directe SENTINELLE de son canon qu’est la constitution. Les tromperies et autres malhonnêtetés sont désormais dans la trappe du peuple.

N’en déplaise à ces mythomanes et leurs discours fleuves qui cachent mal leur appétit démesuré de l’abus des biens de la communauté.

En hommage à ces députés qui ont refusé d’entrer dans le jeu des pervers. A vous aussi les compatriotes encore debout pour le triomphe de l’équité et la justice sociale. Vous qui êtes prêts à voter toute loi qui viserait l’éviction de tous les voleurs, pilleurs, escrocs et détourneurs de la République!