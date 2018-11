Affaire avortements clandestins au cabinet médical privé Marie Stoppes International de Talladjé : un des receleurs en fuite

Depuis sa nomination à la tête du Ministère de la Santé Publique, Dr Illiassou Mainassara a entrepris une vaste campagne d’assainissement d’un secteur vital pour la société nigérienne, un secteur pris en otage par des une mafia locale sans scrupules qui ne recule devant rien pour se faire de l’argent. Ainsi, des cliniques fantaisistes, des cabinets de soins apolyptiques, des officines de pharmacies « vendant la mort certaine » ont été fermées sans ménagement, sur instructions du Ministre de la Santé.

Ces actions salvatrices ont permis de sauver de nombreuses vies humaines. Dans cette politique d’assainissement, une clinique d’avortements clandestins opérant à Talladjé vient d’en frais les frais.

En effet, une mission d’inspection du Ministère de la Santé Publique a permis de mettre la main sur un véritable réseau d’avortements clandestins au cabinet médical Marie STOPPES INTERNATIONAL au quartier Talladjé de Niamey.

Après la fermeture immédiate dudit cabinet par le Ministre de la Santé Publique, Dr illiassou Mainassara, les dénonciations entre les personnes impliquées ont commencé.

C’est ainsi que des sources proches du dossier ont rapporté la fuite d’un des receleurs le plus redoutable nommé IRO MAIZOUMBOU spécialisé dans l’importation et la vente illicite des médicaments contrefaits.

Selon nos sources IRO MAIZOUMBOU disposait auparavant une centrale Pharmaceutique illégale d’ approvisionnement en médicaments illicites. Cette centrale a récemment été fermée suite à une inspection diligentée toujours par le Ministère de la Santé Publique.

IRO MAIZOUMBOU fait parti du groupe qui a fabriqué des faux cachets tampons de la directrice de Pharmacie et Laboratoire du Ministère de la Santé Publique et ont imité la signature de la directrice.

Tout récemment lors de la saisie des deux camions pleins des médicaments falsifiés et autres drogues de contrebande, la cellule anti drogue a mis la main sur deux individus qui croupissent actuellement à la prison civile de Niamey. Un des trois contrebandiers, en l’occurrence IRO MAIZOUMBOU a pris la fuite. Ce dernier est spécialisé dans l’importation du misoprostol, qui est un produit abortif, à l’occasion des investigations au niveau du cabinet médical de Marie STOPPES, les traces de IRO MAIZOUMBOU ont été retrouvées, paraît il qu’il est un des fournisseurs de ce produit utilisé dans les avortements chez les jeunes filles.

Le Ministère de la Santé publique, ainsi que les autres Ministères, comme celui de l’Intérieur, de la Justice et du Développement Communautaire doivent mutualiser leurs efforts pour mettre à nu ces ONG qui viennent semer la désolation.

Cette même ONG ( Marie STOPPES INTERNATIONAL ) a déjà été chassée du Kenya pour les mêmes pratiques.

Nous pensons que le Ministre de la Santé Publique doit s’armer davantage du courage afin de démasquer ces genres d’organisations et leurs complices afin qu’ils répondent de leur forfaiture devant les juridictions du Niger.

Tous les moyens doivent être mis en œuvre pour retrouver cet IRO MAIZOUMBOU qui a déjà détruit l’avenir de nombreuses jeunes filles et trahit de nombreux parents.