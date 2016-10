Affaire CBAO-Wallgates- Etat du Niger…

Wallgates, la société créée par Salifou Diallo, actuel président de l’Assemblée nationale du Burkina Faso, n’a pas encore fini de faire parler d’elle au Niger. Selon la rumeur publique, le limogeage récent de la directrice générale des Impôts ne serait pas étranger à cette affaire qui déleste l’État nigérien de plusieurs milliards d’impôts. Wallgates — un nom qui rappelle bien de scandales dans le monde est en train de faire saigner les finances publiques, contournant et violant à sa guise des décisions de justice qui la lient et l’obligent à certaines tenues.

Le 8 août 2016, par devant Maï Moussa El Hadj Bachir, Président du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey, assisté de Maître Idrissa Rabo, Greffier en Chef près ledit Tribunal, comparaissaient, d’une part, l’Etat du Niger, représenté par le Secrétaire général du Gouvernement , le fameux Gandou Zakara, assisté de Maître Yacouba Mahaman Nabara, avocat à la Cour ; d’autre part, la société Wallgates S.A. représentée par son directeur général ; Daniel Mukuri Maka José Bomono, assisté par Maître Yaro Zileto Daouda, avocat à la Cour. Objectif : trouver un accord amiable pour régler le litige opposant les deux parties. Suivant le préambule de cette conciliation judiciaire, l’État du Niger aurait accumulé des arriérés de plus de huit milliards 200 millions dus à Wallgates, la société de Salifou Diallo.

À l’article 1er, portant reconnaissance de dettes, l’État du Niger ou ce qui en reste, reconnaît irrévocablement devoir à la société Wallgates S.A. au titre des gains additionnels et cumulés (TVA, TTIE, ISB, etc.) la somme de 4 871 816 169, 66 FCFA. La conciliation prend également en compte « les créances dues par l’Etat du Niger à la société Wallgates au titre des prestations citées à l’article 1er, pour l’année 2015 et le premier semestre 2016 et ceux à venir jusqu’à totale apurement de la dette ».

Il est rapporté dans le document que les montants ont été certifiés par l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP, la vache laitière du régime pour financer les sales coups, de l’année 2015 et du premier semestre 2016. Le problème n’est pas là. Le problème se trouve dans la voie suivie pour régler ce litige sur lequel il y a beaucoup à dire. Pour rappel, la presse a informé, à plusieurs reprises, sur le cas de ce Daniel Mukuri Maka José Bonono, de nationalité belgo-congolaise, recherché par Interpole Belgique pour des faits d’escroquerie.

En outre, la prestation sur la base de laquelle Wallgates, à l’origine Match-Agitech, réclame de l’argent à l’État du Niger a des origines douteuses. Ne figurant pas au départ dans la liste des sociétés ayant postulé, Match-Agitech Niger a été imposée dans le lot des sociétés présélectionnées pour la phase finale de sélection et a finalement ravi le marché devant des sociétés régulièrement alignées.

Derrière ce coup de force, se trouverait Salifou Diallo, actuel président de l’Assemblée nationale du Burkina Faso, qui tirait les ficelles de ce montage grossier, depuis la Présidence de la République où il travaillait aux côtés de Mahamadou Issoufou à trouver les moyens financiers de son combat politique dans son pays. Un marché de dupes qui oblige l’État du Niger à payer des émoluments à Match-Agitech Niger, puis à Wallgates, pour des prestations aux résultats plus que douteux.

L’État du Niger renonce à ses impôts au profit de Wallgates

Pour se faire payer ces milliards, Wallgates a assigné l’État du Niger en justice. Le comble pour un homme recherché par la police d’un pays ami et partenaire du Niger. Et en guise de conclusions de cette conciliation judiciaire, il est entendu que « L’État du Niger s’oblige, autorise et donne pleins pouvoirs à l’opérateur de téléphonie, Airtel Niger, pour payer expressément et de façon irrévocable à Wallgates S.A. selon une clé prédéfinie, le montant mensuel de 950 000 000 FCFA ».

Il est précisé que Airtel paiera expressément et irrévocablement, au plus tard tous les 15 du mois en cours ». Pour camoufler cette violation de la loi qui veut que l’impôt soit incessible, il est décidé que « ce paiement interviendra au même moment que les paiements des taxes (TVA, TTIE, ISB, TURTEL) à l’Etat du Niger auprès de la Direction générale des impôts (DGI). Subtilité inutile qui ne dédouane pas les auteurs d’avoir manœuvré pour détourner des impôts dus à l’État du Niger à la source sans qu’ils aient été encaissés préalablement par le Trésor public.

Et pour être assuré d’empocher ses sous sans courir le moindre risque, Wallgates obtient qu’il soit mentionné dans l’ordonnance que « Ledit paiement se fera irrévocablement par chèque certifié au nom de Wallgates S.A. au plus tard au plus tard le 15 du mois en cours ». Mieux, pour couvrir ses arrières et se mettre à l’abri de toutes procédures judiciaires éventuelles, il est écrit que « la présente compensation vaut paiement effectif des impôts et taxes concernés » et que « de ce fait, aucune poursuite ne peut être engagée par l’État du Niger ou ses représentants à l’encontre des opérateurs de téléphonie mobile pour exiger un quelconque paiement ultérieur des montants compensés ».

Voilà ce qui est rassurant pour tout le monde. Wallgates s’en sort avec, non seulement l’assurance d’être payée, mais, cerise sur la gâteau, avec aussi la tranquillité de ne plus accumuler d’arriérés. L’article 4 indique ainsi que, « après apurement ou paiement de la dette certifiée, un prélèvement de 400 000 FCFA par mois sera effectué auprès de Airtel Niger pour les paiements en cours dans le cadre de l’exécution du contrat jusqu’à son terme. Les facilités accordées à Wallgates ne s’arrêtent pas là. Un avenant au procès-verbal sera, souligne le document, notifié à Airtel Niger pour acter le changement du montant à payer mensuellement à Wallgates.

Pour ne rien faire au hasard et rassurer davantage Daniel Mukuri Maka José Bomono qui entendait s’entourer de toutes les garanties possibles, un comité d’évaluation a été mis en place. Comprenant du Contentieux de l’État, de l’ARTP et de Wallgates, ce fameux comité a pour mission de certifier les factures au titre de la rémunération due et éventuellement de la réévaluation des forfaits.

Le jeu trouble du Cabinet du Président du Tribunal

Le 14 juillet 2016, moins d’un mois avant la conciliation judiciaire, la CBAO [Ndlr : Commission bancaire de l’Afrique de l’Ouest] vient de remporter un procès contre…Wallgates dont les responsables lui doivent des créances restées longtemps impayées.

Le Président du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey, Maï Moussa Elh Bachir, signe ce jour-là, une ordonnance N° 429 P/TGI/HC/NY/16 autorisant la CBAO à pratiquer des saisies conservatoires sur tous les biens appartenant aux époux Mukuri Maka Josué Daniel Bomono et Danielle Prudence Désirée ainsi qu’à la société Wallgates S.A. au capital de 10 000 000 FCFA pour non paiement de sa créance que la CBAO dit avoir évalué provisoirement à la somme de 293 500 000 FCFA en principal sans préjudice des intérêts et frais de recouvrement.

De fait, le 10 août 2016, l’huissier de justice agissant au nom et pour les intérêts de la CBAO, Maître Abdou Chaïbou, a adressé à la société Wallgates S.A. une signification de la requête et de l’ordonnance d’injonction de payer n° 83/PTGI/HC/NY/16 en date du 1er août 2016, rendue par le Vice-président du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey. L’ordonnance et ladite injonction à payer condamnent Wallgates S.A. à payer à la CBAO au total 328 451 500 FCFA. Cette injonction de payer se fonde sur plusieurs décisions de justice qui condamnent toutes Wallgates S.A. aux dépens.

Comment se fait-il que le même Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey condamne Wallgates aux dépens mais consent néanmoins à faire une conciliation judiciaire qui tournent à l’avantage exclusif de Wallgates ? S’il est clair que c’est un scandale que des représentants de l’Etat manipulent pour dessaisir l’État de ses impôts au profit d’un créancier quelconque avant même que les montants en question n’aient été encaissés par le Trésor public, le vrai scandale réside dans le fait que la conciliation qui a permis aux époux Mukuri Maka Josué Daniel Bonono et la société Wallgates de se jouer de la CBAO a été faite auprès de l’institution judiciaire qui a condamné ces derniers.

Les attestations d’ordonnances rendues le 21 juillet 2016, puis le 4 octobre dernier et délivrées à Me Djibrillou Maï Salé ainsi que la décision de justice rendue le 29 juillet, sont toutes deux signées du Greffier en chef par ordre et bien entendu par délégation de pouvoir du Président du Tribunal. Alors ? Alors, des problèmes subsistent. La CBAO, qui a vu ses fonds dilapidés à travers une ligne de crédit ouverte au nom des époux Mukuri Maka Josué, ne comprend plus rien. Dans quel État s’est-elle implantée, se demandent ses responsables pour connaître un tel épilogue.

L’État du Niger aide Wallgates à se jouer de la CBAO et à dessaisir le Trésor public de plusieurs milliards

L’État nigérien ne doit-il pas protection aux entreprises, soient-elles étrangères ? Dans une lettre adressée au ministre des Finances, Daniel Mukuri Maka José Bomono a formulé des menaces à peine voilées, affirmant que « Wallgates S.A. pourrait faire application contre les contrevenants à cette décision des dispositions de la loi n°2003-25 du 13 juin 2003 (article 196-1 du Code pénal) en son article 1er qui stipule que « Quiconque aura résisté ou tenté de résister à l’exécution d’une décision de justice devenue définitive ou exécutoire sera puni d’un emprisonnement de trois à deux ans et d’une amende de 10 000 francs à 100 000 francs ».

En outre, il dit souhaiter ne pas en arriver à ces extrémités et de demander Saïdou Sidibé de bien vouloir croire au sérieux de ses menaces. Qui, donc, se trouve derrière Wallgates pour que Daniel Mukuri se conduise avec tant d’outrecuidance au Niger alors qu’il est recherché par Interpole Belgique ? Comment est-ce possible que pour contourner la CBAO et ne pas lui payer ce qu’elle lui doit légalement, Wallgates ait réussi à mettre la justice de son côté pour se faire payer par l’État du Niger sans risquer de voir ses avoirs saisis par la CBAO ? Extraordinaire !

Et pourtant, c’est bien ce qui s’est passé entre l’État du Niger et Wallgates, par l’entremise du Cabinet du Président du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey. La palme de cette conciliation judiciaire rocambolesque qui serait comprise si elle concernait plutôt la CBAO et tournait à son avantage, c’est que l’article 9 stipule que « les opérateurs de téléphonie mobiles (Airtel Niger) qui ne feront pas les paiements dans la forme et dans le fond tel que précisé à l’article 5 verront appliquer les sanctions telles que définies à l’article 948 du Code général des impôts et 10% de pénalité de retard sur les sommes impayées envers la société Wallgates ».

Non seulement on tord le bras à Airtel pour payer les impôts qu’elle doit à l’État du Niger directement à un créancier dont l’histoire est parfaitement connue, mais on lui notifie qu’aucun retard ne sera toléré. La menace ainsi agitée, doublement financière et pénale, est de nature à enlever à Airtel toute idée de traîner les pieds. Il semble, selon le document de conciliation judiciaire, que les parties se sont déclarées satisfaites des clauses. C’est sur la base de cette déclaration que Maï Moussa El Hadj Bachir les a déclarées conciliées et a signé le procès-verbal devant sanctionner cet accord.

C’est donc l’État du Niger, à travers ses institutions, notamment le Secrétariat général du « facilitateur » Gandou Zakara, le Contentieux de l’État de Ibro Zabèye ainsi que le Cabinet du Président du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey, qui ont aidé Wallgates, d’une part, à se jouer de la CBAO à qui elle doit plus de 300 millions de francs CFA ; d’autre part, à dessaisir le Trésor public d’énormes ressources financières, directement versées par Airtel Niger à Wallgates. C’est une privatisation de l’État au profit d’intérêts partisans et il n’y a sans doute rien à dire lorsque des observateurs avisés, principalement dans les milieux bancaires, pensent que le Niger est devenu un État-voyou.

Nous y reviendrons !