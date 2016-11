Affaire concours des douanes: le ministre Hassoumi Massoudou interpellé

D’un scandale de fraudes et autres impairs à l’autre, les résultats des concours de recrutement à la Fonction publique sous l’ère Issoufou Mahamadou exhalent apparemment tous la puanteur. Après celui de la santé dont les résultats ont fait l’objet d’annulation pure et simple pour fraudes et trafic d’influence, puis celui des agents des finances dont les admis ont même pris fonction et travaillé une année durant avant de se voir licencié au motif que le concours a été entaché de fraudes massives, c’est au tour du concours de recrutement de contrôleurs des douanes de susciter un vif tollé de protestation, pour cause de magouilles.

Et chaque fois, ce sont des candidats malheureux qui s’estiment être floués qui soulève le lièvre. C’est le cas aussi pour ce qui concerne le concours des douanes organisé pour recruter une dizaine de contrôleurs des douanes, catégorie B2. Mais fait troublant, contrairement aux deux premiers tests dont les résultats sont purement et simplement annulés, concernant le concours des douanes dont les résultats ont aussi fait l’objet d’investigations de la part de la Halcia (Haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées), les impairs qui l’ont émaillé n’ont pas conduit à l’annulation des résultats.

Il a été tout simplement procédé à un élagage des noms de certains candidats admis sur la première liste portée par un arrêté (N° 0365) en date du 9 août 2016 du ministre des Finances de l’époque. Sans aucune précision sur les bases sur lesquelles les 4 noms qui se trouvent être tous curieusement en bas de la liste ont subi ce triste sort. Estce à comprendre que ce sont ces seulement 4 candidats admissibles qui ont usé de méthodes peu orthodoxes pour admettre frauduleusement au concours ?

Pourtant, on se rappelle, dès la publication de cette première liste en août 2016, un groupe de candidats malheureux a engagé une campagne médiatique de dénonciation des pratiques malsaines qui avaient émaillé tout le processus d’organisation du concours. Avec à l’appui, des documents comportant de graves anomalies. Mieux, c’est ce groupe qui a d’ailleurs saisi la Halcia dont le rapport d’enquête a servi de base à la rectification de la liste des admissibles qui passent de 11 initialement à 7 candidats pour un besoin de contrôleurs des douanes fixé à 10.

Ce rapport a été visé dans le deuxième arrêté (N° 0444) du 9 novembre portant rectificatif à l’arrêté 0365 du 9 octobre 2016 portant liste des candidats admissibles au concours de recrutement direct de 10 contrôleurs des douanes, catégorie B2, au titre de l’année 2016. Erreur involontaire sur de la date de référence initiale du premier arrêté ou perte de vigilance dans la précipitation de reprise du deuxième arrêté, il est loisible en tout cas de constater que la date mentionnée sur le premier arrêté est le 9 août tandis que dans l’arrêté rectificatif il est plutôt question de 9 octobre.

Le numéro de l’arrêté (0365), lui, reste inchangé. Ce qui conforte davantage les contestataires de la liste définitif des admis dans leur conviction que le concours a été caractérisé par des fraudes et trafics d’influence sur toute la ligne. Au lieu bricoler, en se contentant simplement d’élaguer quelques noms sur la liste définitive des admis, il aurait fallu procéder carrément à l’annulation des résultats et reprendre au besoin le concours dans la transparence et l’équité. Comme cela a été le cas dans le cadre du concours de la santé où des candidats légalement admis ont été mis dans le même sac que ceux qui ont fraudé pour admettre.

Les candidats honnêtes dudit concours, victimes des impairs des tricheurs, ne méritaient pas d’être sanctionnés. Pourtant ils l’ont été. Sans état d’âme. A partir du moment où on leur a appliqué la mesure douloureuse, il n’y a pas de raison à ce qu’on n’applique pas la même mesure dans le concours des douanes. Le nouveau ministre des Finances, Massoudou Hassoumi, qui a signé l’arrêté rectificatif, est interpellé. Lui qui cherche à montrer qu’il n’a pas de parti-pris ou d’état d’âme dans le cadre du fonctionnement optimal de son département ministériel.

Des agents recrutés pour le compte de son ministère ont été remerciés après près d’un an de prise de fonction. Il n’y a aucune raison qui puisse justifier un bricolage sur une liste de candidats admissibles à l’issue d’un concours truffé d’irrégularités criardes. A moins bien sûr qu’il ne s’agisse ici aussi d’une exigence de parents, amis, alliés et connaissances qu’il faut impé- rativement satisfaire.

Le corps des douanes étant fortement convoité.