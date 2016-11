Affaire de la Toyota rouge de Niamey, la loi doit sévir

Tout est parti de cette note d’information partagée par une organisation internationale basée à Niamey et qui stipule : « Chers collègues Une information reçue ce jour et diffusée sur les différents réseaux de sécurité de Niamey mentionne la présence d’un véhicule bourré d’explosifs circulant dans la ville de Niamey. Même si l’information n’est pas confirmée, les services de sécurité nigériens sont alertés et recherchent activement ce véhicule.

Les dernières informations reçues parlaient d’un véhicule Toyota de couleur rouge, immatriculé 8C 6790 RN.

Par mesure de prudence, nous vous recommandons de regagner votre domicile à la fin du service et d’éviter tout déplacement ce soir. Nous vous demandons d’activer votre radio, les informations concernant cette affaire seront communiquées par Zebra, via ce moyen. Je suis la situation avec mes collègues et communiquerai les infos en temps réel à Zebra ».

Aussitôt distillée, cette note, telle une trainée de poudre se répandit très vite à Niamey et les réseaux sociaux s’en saisirent. Elle s’amplifia. Partout on ne parle que de ça ; de l’imminence d’une attaque terroriste à Niamey. Niamey, la capitale des rumeurs accentua la portée. Et de bouche à oreille, en un clin d’œil tout Niamey fut au courant. De l’avis d’un responsable militaire qui a requis l’anonymat, un expatrié en réunion à l’Hôtel Gawèye, lorsqu’il a reçu cette note d’information sur son téléphone portable, il détala immédiatement laissant ses collègues pantois.

Alertés sur le champ, la brigade anti terroriste de la police nationale se déploya sur le terrain, quadrilla les lieux et se mit à l’œuvre à la recherche de la fameuse voiture rouge et de ses occupants. L’information véhiculée faisant état d’une menace imminente à Niamey ;des assaillants attaqueraient trois lieux simultanément.

Un véhicule recherché de marque Toyota fermé, de couleur rouge immatriculé 8C 6790 RN serait bourré d’explosifs.

Les forces de défense et de sécurité furent mises en alerte maximum. Après une fouille rapide auprès du fichier central des immatriculations de véhicules, le propriétaire du véhicule portant la plaque 8C 6790 RN fut identifié.

Selon l’intéressé lui-même « j’ai eu un appel, Allo c’est vous Alfa Cissé ?

J’ai répondu oui. Ensuite, c’est pour vous la Toyota 8C 6790 RN ?

J’ai répondu oui. On veut voir la voiture tout de suite, c’est la gendarmerie. J’ai répondu ma voiture est en panne garée chez moi à Banifandou, et moi je suis présentement vers la ceinture verte.

Ils sont venus immédiatement et nous sommes partis chez moi. Ils ont trouvé la voiture effectivement en panne. Ils ont pris des photos.

Et lendemain je me suis rendu à la brigade qui a fini par tracter la voiture de chez moi à la brigade de recherche.

Je précise que mon véhicule est de couleur blanche.

Le lendemain, j’étais en consultation chez mon médecin lorsque j’ai eu encore l’appel de la police anti terroriste.

J’ai été aussi auditionné.

Je laisse à Dieu le soin de me faire justice contre celui ou ceux qui, par méchanceté m’ont causé du tort ».

Après plusieurs investigations, la police nationale a fait un point de presse pour démentir cette rumeur. A notre avis, la vraie enquête doit débuter maintenant pour démasquer ceux qui sont derrière la propagation de ces fausses rumeurs qui sèment le désarroi au sein de la population.

Il faut que la loi passe avec la plus grande rigueur.

Il ne s’agit pas de faire une chasse aux sorcières pour régler des comptes à certains considérés comme mal pensants, non, il s’agit de mettre hors d’état de nuire, ceux qui sèment cette terreur au sein de la population.

La quiétude sociale est à ce prix.