AFFAIRE ÉTAT DU NIGER C/AFRICARD CO LTD : 8.300.000 Euro, est le prix de l’irresponsabilité

Après avoir diverti et distrait le peuple à travers la propagation des nouvelles portant sur la production des nouveaux éléments qui sont supposés corroborer une fraude et la nouvelle laissant entendre que l’État du NIGER avait gagné le procès qui l’opposait à la société Africard alors que la CCJA n’avait prononcé qu’un arrêt ouvrant une procédure de révision de l’arrêt du 14 juillet 2016, les faits restent et demeurent têtus.

Rappelons que c’est notre propre haute juridiction administrative qui donnait gain de cause à Africard suivant arrêt du 23 janvier 2013 qui avait servi de base à la sentence arbitrale qui avait fait l’objet d’exequatur en France et aux USA. Face à cette situation délicate pour notre pays, le patriotisme exigeait des autorités d’assumer la faute commise par certains illuminés, commis de l’État pour mettre un terme amiable et définitif au litige avant que l’image du NIGER ne soit traîner dans la boue.

Notre pays aurait dû payer moins que ces 8.300.000€ si le protocole d’accord transactionnel avait été signé bien avant la date du 27 juin 2018. Le NIGER paie, finalement, le prix de l’irresponsabilité de certains commis de l’État qui continuent à jouir de l’impunité à hauteur de 8.300.000€ en plus des différents coûts induits par les différentes procédures.

On aurait dû payer moins et sans que l’image de notre pays ne soit écornée si les illuminés de la République n’étaient pas plus puissants que l’État même. Les 5.000.000€ ont été virés sur le compte CARPA du conseil d’Africard Co LTD le 19 juillet 2018 alors qu’Africard avait perçu les 3.300.000€ le 1er septembre 2016 au titre de l’accord amiable partiel. On aurait dû même ne rien payer si nous nous étions comportés en État malheureusement des illuminés avaient trahi cet État et des fautes de ce genre se paient cash.

Le NIGER paie, finalement, 8.300.000€ à des « escrocs ». Quelle irresponsabilité! Où sont ceux – là, qui qualifiaient les véritables patriotes d’apatrides ? Le patriotisme est de punir de façon exemplaire ceux qui avaient commis cette faute qui coûte très cher aujourd’hui à notre pays. L’une des portées du protocole d’accord transactionnel du 27 juin 2018 est que la transaction règle définitivement le litige intervenu entre les parties conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil.

La bonne nouvelle est qu’il y a des nigériens capables, si l’on met la politique politicienne de côté, d’honorer le NIGER.

L’expérience et la capacité du magistrat en retraite, Mainassara Maidadji, ont certainement pesé dans le dénouement de cette affaire, il faut s’en réjouir.