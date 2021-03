Affaire Samira Sabou : Dame Samira Sabou condamnée à 2 mois de prison avec sursis et 2 millions de dommages et intérêts

Lorsqu’en première instance, la juge avait relaxé dame Samira, elle clamait haut et fort que la justice est indépendante.

Mais aujourd’hui que la même justice à travers la juridiction d’appel la condamne, elle s’attaque gratuitement au juge en le qualifiant de « nommé par décret signé par le Président de la République et Président du Conseil Supérieur de la magistrature, instance de nomination et d’affectation des magistrats.

Dame Samira Sabou ne savait pas que même la « juge indépendante » est nommée par la même instance (le CSM) présidée par le Président de la République.

Pour rappel, c’est la suite de l’appel interjeté par Sani Mahamadou Issoufou dit Abba contre le jugement du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey (TGI/HC/NY) que la Cour d’Appel de Niamey vient de condamner dame Samira Sabou à deux (2) mois de prison avec sursis et à payer deux (2) millions de francs CFA de dommages et intérêts. Rappelons qu’à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Monsieur Sani Mahamadou Issoufou entre les mains du doyen des juges du TGI/HC/NY contre dame Samira Sabou pour diffamation, le Juge avait rendu une décision la relaxant pour faits non constitués en juillet 2020.

Conformément à la loi, Monsieur Sani Mahamadou Issoufou a fait appel de cette décision et son appel a prospéré avec cette décision de la cour d’appel de Niamey rendue ce 08 mars 2021 et qui condamne dame Samira Sabou à deux (2) mois de prison avec sursis et à payer deux (2) millions de francs CFA de dommages et intérêts.

Par Namalka Bozari (Contribution Web)