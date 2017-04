Affrontements entre scolaires et forces de l’ordre

Les scolaires nigériens à l’appel de l’union des scolaires nigériens (USN) sont sortis massivement ce matin sur l’ensemble du territoire national. Il y a eu des affrontements terribles avec les forces de l’ordre.

On a enregistré de part et d’autres de nombreux blessés. Les paisibles citoyens ont eu droit à des tonnes de gaz lacrymogènes. Les scolaires réclament entre autres le paiement des bourses et allocations, l’amélioration de leurs conditions de vie et d’études.

L’école nigérienne, c’est un rappel, traverse actuellement une période de turbulence, qui, si rien de concret n’est entrepris dans les meilleurs délais, risque de nous conduire à une année blanche.

Samedi dernier, l’Assemblée nationale à travers les requêtes en interpellation des députés Saadou Dillé et Nassirou Halidou a axé ses travaux sur les débats autour des questions de l’éducation .

Pour les scolaires il faut ajouter que le Ministre de l’enseignement supérieur a ordonné la fermeture jusqu’à nouvel ordre du campus universitaire.

Nous y reviendrons