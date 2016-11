Agadez Sokni, tout est fin prêt rassure Rhissa Ag Boula

La grande fête tournante du 18 décembre, Agadez Sokni se prépare activement dans la légendaire cité de l’Aïr. Le ministre Rhissa Ag Boula, président du Comité d’organisation a mobilisé tout son staff et la population de la Région pour que cette fête soit mémorable.

Il ne ménage ni son temps, ni son énergie pour que la rencontre d’Agadez soit une très belle fête pour la grandeur de notre pays. Pour le ministre Ag Boula, tous les chantiers (une trentaine), à cette date sont très avancés et seront fin prêts le 30 novembre prochain. C’est dire que cet engagement du Président de la République de doter nos capitales régionales d’infrastructures modernes minimales est une excellente initiative pour booster les Régions.

A ce moment précis, toutes les commissions sont à pied d’œuvre, toutes les autorités civiles et militaires sont mobilisées.

Le Ministre Ag Boula tel un chef d’orchestre veuille au grain pour que l’harmonie soit parfaite. Parlant des principales réalisations prévues pour Agadez Sokni , le Ministre Ag Boula a entre autres évoqué le volet investissement, c’est à dire les infrastructures et ouvrages pour la modernisation de la ville d’Agadez. Il y a aussi la voirie à savoir que toutes les grandes voies urbaines de la ville d’Agadez vont être bitumées, d’autres vont être pavées. Il y a les cités du 18 décembre qui vont nous permettre d’accueillir et d’héberger nos invités.

Ces infrastructures seront utilisées après la fête par les services techniques de l’Etat qui sont dans le besoin. Et le Directeur régional des Transport d’Agadez, M. Mahamadou Boubacar de rencherir ,« Agadez, comme vous la savez, manque des voies de dessertes, et celles existantes sont impraticables. Ce qui d’ailleurs explique les embouteillages que l’on observe à certaines heures de pointe sur les grands axes de la circulation.

D’importants travaux d’aménagement sont en train d’être réalisés sur la RTA qui traverse la ville et qui la relie aux autres grandes villes du Niger. Cette double voie de 7 kilomètres sera équipée et éclairée pour sécuriser les usagers. Il y aura également l’aménagement des carrefours et des ronds-points. Et vous n’êtes pas sans savoir qu’à Agadez, tout sera nouveau pour les usagers et il faut, à mon avis, prévenir les grands risques d’accidents liés aux trafics urbain et interurbain.

Et en prélude à ce grand événement, se tiendra à Agadez le lancement de la 5ème Journée Africaine de la Sécurité Routière le 20 Novembre 2016, pour sensibiliser davantage les usagers et la population ». Il faut aussi citer les investissements dans le domaine de l’éducation notamment à l’école des mines de l’Aïr (EMAIR) et l’Université d’Agadez ; dans le domaine de la santé, de la culture et du sport.

L’aérogare Mano Dayak qui dispose de la plus belle piste d’atterrissage au Niger sera désormais aux normes internationales. Il faut noter aussi que nos forces de défense et sécurité bénéficieront de ces investissements d’Agadez Sokni. La ville d’Agadez étant une ville touristique nous avons également mis des moyens pour booster ce secteur aussi important pour la région d’Agadez.

A tout cela s’ajoutent quatre (4) monuments qui seront érigés pour embellir la ville d’Agadez. S’agissant du des différentes manifestations, le Ministre Rhissa Ag Boula a indiqué que le clou de l’événement sera le défilé militaire. Ces prestations de nos Forces de défense et sécurité seront suivies d’un défilé civil aux couleurs d’Agadez. Une fantasia avec 200 chameaux, 200 chevaux et 200 ânes harnachés.

Il faut dire qu’après le lancement de la fête il y aura à partir du 15 décembre des activités culturelles et sportives.

Il y aura le FIMA (Festival International de la mode africaine) ; il y aura le grand marathon du Ténéré ; sans oublier le méga concert qui regroupera des orchestres et musiciens nigériens et étrangers.

Et pour couronner le tout, le Ministre Ag Boula est formel, « Nos forces de défense et de sécurité sont à même de garantir la sécurité quelle que soit la menace ».

Alors, tous à Agadez et que la fête soit belle ; Sokni !!!!!!!!!!!!!!!!