Agadez : Très forte mobilisation de la population pour aller voter

Une très forte mobilisation et une détermination exceptionnelle surtout des femmes ont marqué, dimanche, la tenue des scrutins électoraux pour les Présidentielles, 1er tour, couplées aux législatives au niveau de l’ensemble de la région d’Agadez.

Les opérations de vote ont démarré un peu plus retard comme lors des élections passées dans de nombreux bureaux de votes où les mesures barrières contre la Covid-19 n’ont pas été respectées par les électeurs, faute de moyens et d’absence de sensibilisation dans la région.

Mais en dépit de tout, les insuffisances constatées lors du précédent scrutin ont sensiblement été corrigées par l’institution chargée de l’organisation des élections.

La très forte mobilisation et la détermination des populations sont surtout motivées par un besoin crucial d’alternance politique sur tous les plans et dans tous les domaines dans le pays.

Aujourd’hui 24 heures après la tenue de ces élections les populations nourrissent des craintes de peur que le fruit de leur labeur ne soit attribué à des candidats qu’elles n’ont pas choisis.

C’est pour ces raisons évidentes que les formations politiques ont donné des instructions fermes à leurs militants pour beaucoup de vigilance afin d’éviter les fraudes et les achats de consciences endémiques sur toute l’étendue du territoire régional.

Les uns et les autres ont lancé des appels pour que les différents acteurs contribuent au bon déroulement de ces élections et qu’elles se fassent dans la paix, le calme, et que les résultats des urnes ne soient pas des moins crédibles.

Les FDS méritent des encouragements pour avoir évité beaucoup de désagréments aux électeurs dont la sécurité a été mise à l’épreuve dans certaines campagnes.

La période électorale est un moment très sensible où l’ordre et la tranquillité publique sont menacés, voire troublés. Ainsi même si d’une manière générale les FDS disposent des connaissances en matière de maintien de l’ordre publique, elles ont bien joué leurs rôles pour sécuriser les électeurs et les bureaux de vote.

La région d’Agadez compte 254387 d’électeurs pour 1007 bureaux de votes. Notons que la commune d’Agadez compte 139 bureaux de vote pour 57.377 électeurs, rappelle-t-on.

Par ANP