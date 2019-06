Aîd El Fitr : Le Premier Ministre Brigi Rafini adresse un message de bonne fête aux populations du Niger…

Le Premier Ministre Brigi Rafini a adressé, ce lundi 03 juin 2019, un message de bonne fête aux populations du Niger à l’occasion de la fête de l’Aîd el fitr ou ramadan qui sera célébrée le mardi 04 juin correspondant à la fin du mois du jeûne.

‘’Après un mois d’abstinence, de solidarité et de grande dévotion à Allah, nous voici au terme du moi béni de ramadan qui aura été assurément, un moment de prières, de pardon et de solidarité entre musulmans’’ a déclaré le Premier Ministre Brigi Rafini dans son message tout en souhaitant que ‘’Allah le tout puissant, le tout miséricordieux puisse agréer nos bonnes œuvres’’.

La communauté musulmane du Niger s’apprête à fêter le ramadan ce mardi 04 juin, une occasion pour le Premier Ministre d’adresser au nom du Président de la République, du gouvernement ses vœux de bonne fête de l’Aîd El Fitr.

Il a, cette occasion, appelé les nigériens ‘’à prier pour le Niger, pour la paix, la sécurité, la cohésion sociale et la stabilité’’ et prier encore pour ‘’le repos de l’âme des éléments des forces de défense et de sécurité (FDS) qui ont perdu la vie au cours de leur noble mission de sécurisation des populations et de défense de l’intégrité territoriale de notre pays’’.

Le Premier Ministre Brigi Rafini n’a pas manqué de renouveler ses ‘’condoléances aux familles des disparus et de souhaiter un prompt rétablissement aux blessés’’.

Il a, en fin, émis le vœu que ‘’la campagne agro-pastorale qui s’annonce soit l’une des plus bonnes.

La communauté musulmane du Niger a entamé le mois de ramadan le 06 mai dernier.

Par Agence Nigerienne de Presse