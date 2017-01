Airtel Niger, le N°1 du vol des crédits de consommateurs a encore frappé

Qu’est-ce qui se passe sur le réseau Airtel? « Ce n’est pas la première fois que cela m’arrive: 4 abonnements forfaitaires d’1 GO chacun ce jour lundi 16 janvier 2016; respectivement à 7h7, 10h11, 12h36 et 17h10 soit 4 GO. Je n’ai pas téléchargé des gros fichiers et mon ordinateur n’a pas fait une mise à jour mais tout est parti. Quelqu’un peut-il m’expliquer cela? Dans tous les cas, Dieu ne bénit pas des entrées financières faites dans ce genre des conditions. Un seul sou gagné injustement peut avoir des conséquences fâcheuses sur une personne ou une société. (A bon entendeur salut)! », signé Cheikh Boureima Abdou Daouda dans sa page facebook.

Cheikh Boureima Abdou Daouda n’est pas n’importe qui au Niger.

Il est non seulement Conseiller du Premier Ministre, chargé des questions religieuses, mais il est aussi prédicateur, imam et président de la Ligue des Oulémas, Prêcheurs et Imams des Pays du Sahel.

Si une telle personnalité s’est sentie obligée de décrire son ras le bol par rapport aux agissements mesquins et scandaleux d’Airtel Niger, combien sont elles les victimes silencieuses de cette grande machine d’escroquerie internationale ?

Sans nul doute des millions et des millions de Nigériens qui subissent chaque jour les méfaits d’une société qui se croit en territoire conquis. Tous les abonnés de ce réseau maléfique ont au moins une fois au cours de leur vie étaient victimes du vol des unités et de la qualité de plus en plus médiocre des services de Airtel Niger.

En effet, à des heures précises de la journée, il est pratiquement impossible de rejoindre par ce réseau des régions comme Maradi, Zinder, Agadez et Diffa. Et même les autres régions, la qualité reste à désirer.

Pour le vol des unités, c’est le sport numéro 1 de Airtel Niger.

Ils sont pires que les pieds nikélés et les rapetouts réunis. Ils ne vivent et ne prospèrent que de cette pratique.

Pendant ce temps, le gendarme des télécommunications au Niger laisse faire, occupé par d’autres considérations nous y reviendrons d’ailleurs sur l’ARTP et sa gestion) et lorsqu’il réagit enfin après les multiples plaintes des consommateurs, un autre protecteur surgit de nulle part pour protéger les intérêts de la multinationale contre l’intérêt général, car, il a en mains la gestion du Contentieux de l’Etat.

Dans son poste, Cheikh Boureima parle pudiquement de « sou gagné injustement qui peut avoir des conséquences fâcheuses sur une personne ou une société », mais nous, nous préférons le terme de vol qualifié fait intentionnellement par une multinationale d’arnaque dans le but de s’enrichir et d’appauvrir les Nigériens.

Les consommateurs doivent s’organiser et porter une plainte collective contre Airtel Niger, car trop, c’est trop.