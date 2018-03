Al Izza transfert, la DG rend le tablier…

Des pratiques peu orthodoxes et aux antipodes de la modernité, une gestion matrimoniale, un manque de respect et de considération pour le personnel, un manque de vision et d’objectifs clairs, un management informel : trop c’est trop pour une professionnelle des banques qu’est la Directrice générale d’Al Izza Transferts, Mme Siddo Taleb Oumarou d’après un journal de la place.

D’après nos informations, c’est devant cette gestion informelle et face au refus des responsables d’y apporter la moindre solution, cette cadre supérieure des Banques, nommée il y a à peine un an, a préféré jeté l’éponge, sauver son honneur et garder sa dignité pour ne pas être salie par des pratiques moyenâgeuses.

Dans une économie moderne, les entreprises et les institutions privés ont besoin de vrais leaders et non pas des patrons dictateurs qui ne font qu’à leur tête.

Aujourd’hui, à Al Izza transferts, c’est la dictature, le desiderata du maître des lieux qui constituent la boussole et non pas les techniques modernes de management.

Or actuellement les qualités de leadership font défaut à Al Izza transfert, on gère l’institution au gré des humeurs du patron, qui décide de tout et qui impose sa volonté.

Faire preuve de courage

Aujourd’hui, le geste fort de la Directrice générale nous indique qu’il existe encore des personnes valeureuses et qui savent ce qu’elles veulent pour elles mêmes et pour leur pays.

Lorsque l’on dirige une entreprise ou une équipe, il est important de savoir prendre des décisions et de toujours montrer l’exemple à ses collaborateurs. Un leader qui ose prendre des risques et en tire des leçons constructives gagne plus amplement la confiance de son équipe.

Tamtaminfo invite les patrons de Al Izza transfert de lire les 10 qualités d’un bon leader, peut être comprendront-ils que disposer des milliards de FCFA ne fait pas de vous automatiquement un bon Manager. Il faut rester humbles et être à l’écoute de ses collaborateurs.

Agir en ambassadeur de son entreprise

Diriger une entreprise ou manager une équipe implique avant tout de partager les valeurs et l’éthique de son entreprise afin de guider légitimement une équipe. Diffuser une image positive de son organisation à ses collaborateurs les amènera à en devenir eux-mêmes les ambassadeurs.

Fixer des objectifs clairs

Définir des objectifs concis en considérant la contribution individuelle de chacun à la réussite commune est la base d’un management solide et efficace. De plus, cela aide à bien répartir les rôles de chaque collaborateur.

Communiquer en toute transparence

Le leadership passe par une communication de qualité, fondamentale pour encourager les membres d’une équipe à remplir leurs objectifs. Communiquer de façon claire et en toute transparence favorise le sentiment d’appartenance à une équipe.

Transmettre son savoir

Un manager doit pouvoir créer des moments d’échanges réguliers (tels que des brainstormings) avec son équipe dans l’objectif de la faire grandir au niveau de sa cohésion, ses compétences et ses talents.

Favoriser l’autonomie et reconnaître le bon travail

Un leader peut encourager ses collaborateurs à prendre des initiatives et à être plus autonomes en leur déléguant certaines de ses responsabilités. Leur implication régulière dans des projets les rendra plus responsables et productifs, sans oublier de reconnaître le bon travail de chacun.

Être empathique

Un supérieur doit faire preuve d’empathie, savoir écouter et se mettre à la place de ses interlocuteurs pour les comprendre.

Respecter les autres

Il s’agit de traiter les autres comme l’on voudrait qu’ils nous traitent, en s’adaptant à leur caractère et leurs préférences, et agir de façon égale avec tous les membres de son équipe.

Avoir confiance en soi et rester humble

Un leader connaît ses valeurs, ses points forts et ses points faibles, et a conscience de son style de management et de ses performances. Faire preuve d’humilité est une grande qualité et un bon leader ne doit pas utiliser son autorité pour se mettre en avant des autres.

Avoir une bonne hygiène de vie

Avoir une hygiène de vie de qualité (manger sainement et pratiquer une activité sportive régulière) favorise une attitude positive au travail. Être de bonne humeur est contagieux pour ses collaborateurs, contribue à leur bien-être et entraîne une hausse de la productivité.