Ali Téra croupit aujourd’hui dans les geôles de la Police nigérienne…

Ali Téra, le célèbre insulteur international, celui qui passait tout

son temps à insulter, à injurier et à appeler à l’insurrection et au

coup d’Etat contre les autorités nigériennes a atterrit à l’aéroport

international Diori Hamani de Niamey sur le vol ET937 vers 14H de cet

après-midi et pris en charge immédiatement par la police nigérienne.

Les agents de police, l’ont escorté dans un véhicule en direction de la Police Judiciaire du Niger où il sera entendu sur plusieurs dossiers de crime qui lui sont reprochés.

On se rappelle, qu’il y a quelques jours, un groupe de partisans de

Monsieur Téra avaient manifesté en Caroline du Nord devant les locaux

d’un Sénateur américain pour demander l’annulation de cette

extradition vers Niamey où selon eux, Ali Téra risque la mort pour ses

opinions politiques.

Finalement après donc plus de 18 mois de détention aux Etats-Unis, il

a été expulsé après avoir purgé une peine de prison pour résidence

illégale , car, il vivait depuis 20 ans dans ce pays, sans aucun

papier officiel.

Cette expulsion est la suite logique de la politique anti migratoire

du Président Donald Trump, qui, depuis son accession au pouvoir a

décidé que l’argent du contribuable ne servira plus à entretenir des

immigrés clandestins.

Le 19 Mars 2019, la Cour suprême des Etats Unies d’Amérique a adopté

une interprétation stricte de la loi fédérale sur l’immigration,

déclarant que celle-ci prévoyait la détention des immigrés menacés

d’expulsion sans possibilité de libération sous caution s’ils avaient

commis des crimes, même mineurs, peu importe le moment du crime.

Le vote était de 5 contre 4, les juges les plus conservateurs de la

Cour étant majoritaires. Le juge Samuel A. Alito Jr., écrivant pour la

majorité, a déclaré que le langage clair d’une loi fédérale exigeait

le résultat. Le Président Trump a d’ailleurs déclaré qu’il compte

s’assurer que sa politique d’immigration soit respectée sous toute sa

forme.

Alors qu’on ne se trompe pas, ici il y a pas de manipulation d’une

quelconque autorité nigérienne dans l’extradition de Monsieur Ali

Téra, la loi elle est unique pour tous, pas de faveur.

C’est donc en application de cette politique que Ali Téra a été

renvoyé vers son pays d’origine. Toutes autre conjecture n’est que

vaine spéculation.

Par Namalka Bozari (Web Contributeur) Tamtam Info News