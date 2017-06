Ali Téra: porté disparu aux USA?

ALI MAROUNFA AKA « Ali Téra » aurait été arrêté hier matin et déféré à Winston Salem par les services de l’immigration Américaine. Curieusement, quand un immigrant est arrêté par les agents de l’immigration, il est déféré soit à Charlotte ou à Raleigh Durham. Telle une traînée de poudre, l’information s’est répandue dans les milieux des Nigériens vivants aux USA. Partout, on ne se pose que des questions: pourquoi Ali Téra ?

Pourquoi son arrestation aujourd’hui ? D’autant plus que Ali Téra est un personnage sulfureux. Un homme qui, depuis l’avènement des réseaux sociaux au Niger, passe le plus clair de son temps à injurier, insulter et dénigrer les plus hautes autorités du pays, sans oublier toutes les institutions et les corps constitués qui sont traînés dans la boue par un homme inculte et sans éducation.

Les autorités Nigériennes , par le biais de l’Ambassade du Niger à Washington, disent ne pas savoir les raisons de son arrestation.

Mais ce qui est sûr, c’est que Ali Téra vit depuis 25 ans aux USA sans aucun titre légal.

C’est un immigré clandestin qui se cachait depuis l’avènement de la nouvelle administration Trump. Le nouveau Président Américain a fait de la lutte contre l’immigration illégale une de ses priorités. Selon ces proches aux USA, Ali Téra chercherait déjà une protection pour échapper à une éventuelle extradition vers le Niger.

Ils disent déjà que Ali Téra a demandé aux autorités Américaines de l’extrader au Ghana alors que, jusqu’à présent, aucun Nigérien n’est entré en contact avec lui.

En spéculant, les gens disent également qu’il chercherait un statut de réfugié politique car sa vie, selon lui, serait menacée au pays.

Pour le moment, personne ne sait ce qui est arrivé à Ali Téra. Son téléphone ne répond plus et il est introuvable.

Nous y reviendrons.