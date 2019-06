Amadou Salifou et Hamidou Garba suspendus pour 6 mois du MPR Jamhouriya…

Après un dur bras de fer de plusieurs mois qui a secoué la section mpr jamhouriya de niamey, le bureau politique du parti a décidé la suspension pour 6 mois de Amadou salifou et de hamidou garba. L’ex président de l’assemblée nationale et l’ex gouverneur de niamey payent ainsi leur rébellion contre les instances dirigeantes du parti.

Le Bureau Politique National du Mouvement Patriotique pour la République MPR-JAMHURIYA s’est réuni en session ordinaire et disciplinaire le vendredi 24 mai 2019 au Siège National du Parti sous la Présidence de Son Excellence Elhadji Albadé ABOUBA, Président du Bureau Politique National, Président du Parti, à l’effet d’examiner la situation sociopolitique qui prévaut au niveau de la Section de Niamey.

Auparavant, la Commission Politique a entendu le rapport d’étape des activités du Comité Ad’Hoc (créé par décision N°001/MPR/2019 du 29 mars 2019) sous la conduite du Responsable Politique de la Section de Niamey Monsieur ALKABOUSS Jalaoui (nommé par décision N°002/MPR/2019 du 28 mars 2019). La Commission Politique se réjouit des activités qui sont menées à ce jour.

Elle adresse toutes ses félicitations au Responsable Politique de la Section de Niamey, aux membres du Comité Ad’Hoc et les engagent à poursuivre les activités jusqu’à la mise en place effective des structures et organes de la Section MPR-JAMHURIYA de Niamey. COMMUNIQUE DU BUREAU POLITIQUE NATIONAL DU MPR –JAMHURIYA DU 30 MAI 2019 MOUVEMENT PATRIOTIQUE POUR LA REPUBLIQUE MPR-JAMHURIYA Par la suite, la Commission Politique a tenu une autre réunion le dimanche 26 mai pour examiner les propositions des sanctions du Comité Ad’Hoc.

Le 30 mai 2019 et eu égard aux échanges relatifs aux propositions des sanctions a elle soumises par le Comité Ad’Hoc et à la gravité des actes posés une fois de plus par les personnes incriminées, au vu des dispositions des Articles 130, 131 des Statuts et 4, 5, 6, 11, 12, 13 et 45 tiret 13 du Règlement Intérieur qui stipule que : le Président peut infliger ou affliger des sanctions disciplinaires aux militants indélicats. Le Président du Bureau Politique National, Président du Parti décide de la suspension des militants ci-après :

• Amadou Salifou

• Hamidou Garba

Les Sieurs Amadou Salifou et Hamidou Garba ne peuvent plus désormais agir au nom et en qualité de membres du MPR-JAMHURIYA durant la période de la suspension. Par conséquent tout acte posé par les intéressés au nom du Parti les expose à des nouvelles mesures disciplinaires et à des poursuites judiciaires conformément aux textes du Parti et à la Loi.

Fait à Niamey le 30 mai 2019

Pour le Bureau Politique National Elhadji Albadé ABOUBA