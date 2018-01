Ambassade des États-Unis au Niger: bienvenue Ambassadeur Whitaker…

L’Ambassade des États-Unis au Niger a accueilli son nouvel Ambassadeur qui prendra function bientôt. Son Excellence Monsieur Eric P. Whitaker a servi en tant que diplomate américain depuis 1990.

Plus récemment, il était sous-secrétaire adjoint par intérim pour l’Afrique de l’Est et des deux Soudans au bureau des affaires africaines au département d’État.

Chef de Mission Adjoint au Tchad et à Niamey, au Niger de 2008 à 2010, où il a occupé le poste de Chargé d’Affaires.

Sa riche carrière diplomatique lui a permis d’exercer des fonctions diverses: consulaires, économiques, commerciales, politiques et de chargés des réfugiés. Il a été volontaire du Corps de la Paix aux Philippines. L’Ambassadeur est titulaire de trois diplômes de Master’s obtenus dans les universités de Princeton, Pittsburgh, et l’Université de l’Illinois, Champaign-Urbana. Il parle espagnol, portugais, français, visayan et coréen.