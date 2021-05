ANEC: Avis a manifestation d’intérêt

Share on Twitter

Dans le cadre du recrutement d’un cabinet pour l’élaboration d’une Stratégie Nationale pour le Développement de l’Economie des Conférences au Niger, l’Agence Nationale de l’Economie des Conférences (ANEC) lance le présent avis à manifestation d’intérêt pour la présélection des cabinets nationaux/internationaux qui seront invités par la suite, à soumettre des offres techniques et financières.

Tout candidat intéressé par le présent avis, peut télécharger un jeu complet du dossier de candidature a partir du lien suivant : https://anec-niger.ne/documentation?type=Appel%20d%27offre

On peut également l’obtenir, gratuitement, au Bureau du chef de la Division Comptabilité et Finances de l’ANEC, située sur l’avenue du général De Gaulle, au quartier plateau, du lundi au jeudi, de 09 heures à 17 heures 30 minutes et le Vendredi de 09 heures à 12 heures 30 minutes aux contacts :

Tél : +227 20724900/ +227 20724901

Email : m.amadou@anec-niger.ne (avec copie à m.ghadfi@anec-niger.ne)

Une lettre de manifestation d’intérêt, rédigée en français et accompagnée des documents indiqués au dossier de présélection, doit être envoyée à : Email : m.amadou@anec-niger.ne (avec copie à m.ghadfi@anec-niger.ne) au plus tard le 30 juin 20201 à 10h30mn (Heure locale).

L’ouverture des dossiers aura lieu le même jour à 11h 00mn, dans la salle de réunion de l’ANEC avenue du Général De Gaulle, au quartier plateau.

Toute offre reçue après le délai fixé sera rejetée.

Une liste restreinte des candidats classés par ordre de mérite sera retenue à la fin de cette présélection.

Des renseignements complémentaires pourront être obtenus, les jours ouvrables, du lundi au jeudi de 9h 00 à 17h00, et le vendredi de 9 h 00 à 12 h 00, à l’adresse mentionnée ci-dessous :

Tél : +227 20724900/ +227 20724901

Email : m.amadou@anec-niger.ne (avec copie à m.ghadfi@anec-niger.ne)

Par décision motivée, l’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent dossier de présélection.