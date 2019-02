Appel à Experts – Sahel Backbone Learning and Support Program…

Partout dans le monde, RTI met en œuvre des programmes de développement intégrant la collaboration, l’apprentissage et l’adaptation (CLA) et utilise systématiquement les métadonnées empiriques issues du suivi, de l’évaluation et de la recherche pour guider la gestion adaptative fondée sur des preuves en vue d’obtenir des résultats.

RTI collabore avec les institutions gouvernementales et non-gouvernementales ainsi qu’avec les communautés locales pour capturer les connaissances et les données qui renforcent leur capacité décisionnelle en matière de programmes et de politiques, afin de concevoir et de mettre en œuvre des solutions innovantes et durables collaboratives. RTI a dirigé la composante Gestion des Connaissances et CLA du programme SAREL (Sahel Resilience Learning) financé par l’USAID au Niger et au Burkina Faso.

Pour poursuivre ces efforts, RTI recherche actuellement des professionnels expérimentés dans la saisie, l’analyse, les métadonnées issues du suivi, de l’évaluation, de la recherche et de l’apprentissage entre pairs, ainsi que la production et la diffusion de publications techniques distillées pour une prise de décision factuelle visant à améliorer les programmes et les politiques de résilience dans le Sahel, en particulier au Niger et au Burkina Faso.

Les experts de haut niveau doivent posséder un Master avec au moins six ans d’expérience ou un License avec au moins dix ans d’expérience pertinente. Les professionnels débutants et intermédiaires doivent posséder un Master avec au moins trois ans d’expérience ou un License avec au moins six ans d’expérience pertinente. Expérience avec des projets financés par des donateurs tels que l’USAID, la Banque mondiale et le DFID, de préférence. Expérience de travail avec le gouvernement local et les organisations pour établir une collaboration et des alliances stratégiques et durables, de préférence.

Les candidats doivent parler couramment le français et, de préférence, maîtriser l’anglais. Nous acceptons actuellement les CV des experts ayant les compétences suivantes :

Gestion des connaissances (KM)

Collaboration, apprentissage et adaptation (CLA)

Coordination et gestion de programmes complexes de développement et / ou humanitaires

Facilitation de l’apprentissage, de la collaboration et de la coordination entre professionnels du développement au niveau supérieur et technique et des professionnels humanitaires

Formation en apprentissage des adultes et développement du curriculum

Suivi et évaluation

Recherche orientée vers l’action

Exploration et analyse de données

Rédaction de rapport et documentation de produits techniques distillés

Communication numérique (plateformes électroniques, sur le Web et sur les réseaux sociaux) et changement de comportement

Gestion des subventions et des contrats

L’égalité des sexes

Gestion de projet (des finances et des opérations)

Pour postuler, veuillez envoyer votre CV par courrier électronique à lrezzouk@rti.org . CVs en anglais préférés. Veuillez mettre UNIQUEMENT le titre du poste dans la ligne d’objet.

RTI offre une rémunération et des avantages concurrentiels, ainsi qu’un soutien robuste de notre siège pour nos projets partout. Seuls les candidats sélectionnés seront contactés. RTI International est fier d’être un employeur offrant l’égalité des chances.

Par RTI International