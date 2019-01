APPEL A PROPOSITION POUR UNE DEMANDE DE FINANCEMENT…

Le 29 juillet 2016, le Millénium Challenge Corporation (MCC) et le Gouvernement du Niger ont signé un accord pour l’élaboration d’un programme compact qui comprend deux projets majeurs. Il s’agit du Projet d’Irrigation et Accès aux Marchés et le Projet Communautaire de Résilience aux Changements Climatiques (CRA). Ce dernier est destiné à accroître les revenus de petits exploitants agricoles et pastoraux dans les communes et les corridors éligibles du Niger.

La Facilité de Subvention pour l’agriculture résiliente au climat étant une sous activité du CRA propose à travers des subventions de fournir des services de développement aux entreprises, d’accroitre des investissements dans les actifs productifs et permettre l’adoption des pratiques et technologies agricoles respectueuses de l’environnement à travers des subventions.

A travers cet Appel à Proposition (RFA), USADF et le MCA –NIGER invitent les coopératives, les groupements de producteurs/ transformateurs, les groupes de femmes et de jeunes et les petites et moyennes entreprises (PME) qualifiés à soumettre des dossiers de demande de financement.

Date de lancement: 28 Janvier 2019

Date de clôture: 10 Mars 2019 à 23:59 heures de Niamey

Contact Information: RFANigerCRA2019@usadf.gov; www.usadf.gov

Les propositions doivent être des solutions innovantes qui permettent d’augmenter les revenus des petits producteurs et assurer une croissance durable des entreprises agricoles. Elles doivent porter sur les activités suivantes : les productions pluviales, l’irrigation à petite échelle, l’élevage intégré, l’Agro -transformation et la fourniture d’intrant.

Aussi, trois autres catégories d’activités sont admissibles au financement des subventions, si seulement elles sont intégrées dans les plans de projet et s’insèrent dans l’une des cinq catégories listées ci-dessus: (1) partenariats productifs qui soutiennent la croissance du secteur agricole, (2) la recherche et développement sur les intrants de production, les pratiques et les technologies de résilience au climat, ou (3) les activités de marketing, de promotion et de commerce pour les groupes, les associations et les PME.

Les zone d’intervention sont les 18 communes qui sont : Tessa, Mokko, Tombo Koirey I, Tombo Koirey II (Sakadamna), Kargui Bangou, Dan Goulbi, Sabon Machi, Chadakori, Guidan Roumdji, Konni, Tsernaoua, Malbaza, Doguerawa, Kouré, Liboré, N’Dounga, Tanda et Gaya.

Pour bénéficier d’une subvention, une contrepartie est demandée sous forme de contribution. Il est exigé une contribution minimale de 5% à 10% pour les projets qui reçoivent des subventions de plus de 100 000 $ et pour les PME qui en reçoivent plus de 50 000 $, Comme contribution en espèce les actifs interviennent directement dans la mise en œuvre du projet peuvent être considérés : Fond de roulement, crédit/Prêts, Terre, Bâtiment, Machine, équipement et autre immobilisation. NB : La main d’œuvre non compensée n’est pas considérée comme contribution

Les projets sélectionnés pour un éventuel financement doivent avoir un seuil de rentabilité de 10% sur un horizon de 10 ans. En plus il sera favorisé des projets durables sur le plan social et environnemental, qui ne nuisent pas à l’environnement et ne compromettent pas la santé et la sécurité des bénéficiaires et des travailleurs. Le montant maximal d’une seule subvention est de 250 000 USD (137,5 million de FCFA) avec une durée possible de trois ans au maximum. Les subventions seront attribuées en francs CFA. Les demandes doivent être soumises à la date et l’heure de clôture indiquées plus haut par courrier électronique à l’adresse RFA1NigerCRA2019@usadf.gov.

La présente publication d’appel à propositions ne constitue en aucun cas un engagement d’USADF et n’engage pas la Fondation à payer les coûts issus de la préparation et de la soumission d’une demande. USADF se réserve le droit de rejeter toutes les demandes non conforme. Si vous avez des questions concernant cet appel d’offre, vous pouvez communiquer avec l’adresse électronique fournie ci-dessus. Les propositions peuvent être soumises en français ou en Anglais.

Si vous avez une plainte ou un grief à l’égard de cet appel de demandes, vous pouvez contacter GFNigerCRA@usadf.gov.

Des informations supplémentaires et une copie électronique l’appel à proposition sont disponibles sur notre site Web à l’adresse http://www.USADF.gov/.

Pour toutes vos questions concernant l’appel à proposition Veuillez-vous adresser à RFANigerCRA2019@usadf.gov.

La date limite de soumission des propositions le 10 mars 2019 à 23:59 heures de Niamey .