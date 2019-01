Appel à propositions du PASOC 3: « consolider les capacités individuelles et collectives des OSC »…

Le Ministère des finances, Ordonnateur National du FED lance un appel à propositions pour : « consolider les capacités individuelles et collectives des OSC pour une participation accrue à la vie publique ainsi que renforcer les opportunités et les conditions de concertation et d’un dialogue plus structuré entre les pouvoirs publics la société civile et les Partenaires techniques et financiers pour l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques », à exécuter sur l’ensemble du territoire national, financé par le Programme d’Appui à la Société Civile (PASOC 3). Le texte complet des lignes directrices à l’intention des demandeurs peut être consulté à la Cellule Union Européenne (CUE) et sur le site Internet suivant:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome et https://eeas.europa.eu/delegations/niger_fr. La date limite de remise des propositions (note succincte) est fixée à 12 heure, le lundi 18 mars 2019.

Une réunion de lancement sera tenue le lundi 04février 2019 partir de 9h dans la salle de réunion de la Chambre de Commerce de Niamey et dans les régions suivant le calendrier ci-après :

Région Date Dosso 6 février Tahoua 8 février Agadez 11 février Zinder 13 février Diffa 15 février Maradi 18 février Tillabéry 21 février

Source: Ministère du Développement Communautaire ET de l’Aménagement du Territoire