APPEL CITOYEN DES JEUNES DE LA JEUNESSE ENGAGEE POUR L’ALTERNANCE(JEPA/COPA) A L’ENDROIT DE TOUTE LA JEUNESSE NIGERIENNE!

Jeunes engagés pour l’alternance en particulier et jeunesse nigérienne en générale… Tout au long de ce processus électoral 2016, vous avez fait montre d’un courage politique et d’un engagement jamais inégalé dans toute l’histoire politique du Niger, pour les valeurs qui sont les nôtres a savoir la liberté, la démocratie et l’intégrité.

Nous sommes restés debout face a l’adversité et nous n’avons jamais renié nos convictions. Ce combat pour la justice, pour l’integrité, pour l’égalité nous le menerons avec plus d’ardeurs et de CONSCIENCE. Nous sommes la jeunesse de l’opposition et nous l’assumerons volontairement aux yeux de l’opinion nationale et internationale.

Nous l’assumerons pour la défense et la préservation des intérêts de notre peuple.

CEPENDANT LA VIGUEUR DE NOTRE JEUNESSE ET NOTRE FOI NE DOIVENT PAS NOUS AVEUGLER , LE POUVOIR POLITIQUE DONT NOUS AVONS FAIT MONTRE JUSQU’A PRESENT DOIT CONTINUER DE S’AFFIRMER DANS LE CADRE LEGAL D’UNE OPPOSITION RESPONSABLE ET CONSTRUCTIVE.

Jeunesse de la COPA DIEU DE QUI VIENT LE POUVOIR nous recommande la patience et l’endurance dans tout combat et dans toute épreuve. Loin donc de faiblir, DEVENONS CHACUN UN LEADER DU CHANGEMENT DANS NOTRE COMMUNAUTE. Et pour réussir cette mission, notre engagement pour les nobles idéaux que nous défendons doit puiser sa source dans le respect de la constitution du Niger et celui des autres textes et reglements de notre cher pays.

Il est venu l’heure pour la jeunesse nigérienne de prouver sa maturité et son patritisme. Abandonnons donc les invectives malsaines et autres insultes provocatrices dans notre vie quotidienne et sur les réseaux sociaux. Abandonnons la haine, le ressentiment et les rancoeurs pour cultiver la diversité constructive de point de vue.