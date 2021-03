Appel du Comité des Sages pour la paix des cœurs et des esprits

Mères, Pères, Jeunes Filles et Garçons, représentants des structures organisées, vous avez tous été témoins des derniers événements dramatiques survenus dans notre pays consécutivement à la proclamation par la CENI des résultats globaux provisoires de l’élection Présidentielle du second Tour.

Ce comportement est étranger à nos mœurs, à notre vivre ensemble et à notre destin commun au-delà du fait politique. Les Nigériennes et les Nigériens doivent apprendre à se pardonner avant toute chose. La démonstration de la force ne peut que fragiliser notre bien commun, le Niger. L’esprit de vengeance ne nous conduira nullement à la paix ni à la sécurité dont nous avons tant besoin.

C’est pourquoi, le comité des Sages de la CNDH attire l’attention de tous et de chacun sur le danger que représente ce comportement étranger à la culture nigérienne, à nos valeurs religieuses et qui jure d’avec l’État de droit, susceptible de compromettre durablement la paix dans notre cher pays.

Nous devons nous efforcer de renouer les fils du dialogue politique et social dans l’intérêt supérieur du peuple nigérien.

Le Comité des Sages en appelle à la conscience des Chefs traditionnels, des Leaders religieux, des Syndicats, des Organisations de la Société Civile et des Leaders politiques en vue d’œuvrer pour une réconciliation nationale et pour la paix des cœurs et des esprits.

Que Dieu bénisse le Niger et son peuple.

Fait à Niamey le 02/03/2021

Pour le Comité des Sages Le Président de la CNDH Pr Émérite Khalid Ikhiri