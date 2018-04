Appel solennel pour la sauvegarde de l’unité de l’ANDP Zaman Lahiya: l’unité du parti devrait demeurer notre impératif absolu !

Depuis la disparition de son défunt président, notre parti traverse une nouvelle étape décisive pour son avenir. Une lourde responsabilité nous incombe par conséquent afin de sauvegarder les acquis et imaginer les voies et moyens de relancer une nouvelle dynamique à la hauteur des attentes de nos militants pour consolider sa place dans le paysage politique du pays. Il ‘agit en effet de nous interroger sur les habitudes qui empêchent l’ANDP Zaman Lahiya de jouer pleinement son rôle comme un des acteurs principaux de la vie politique.

Certaines lourdeurs devraient, à l’évidence, être dépassées si nous voulons réellement mettre notre engagement au service des idéaux et des valeurs qui ont animé le père fondateur du parti. C’est seulement à cette condition que nous pourrons restaurer la crédibilité du parti comme au service de l’épanouissement du peuple nigérien.

L’ANDP Zaman Lahiya est l’une des plus anciennes formations politiques du pays.

Il s’est toujours distingué par une approche pragmatique des réalités socioculturelle de notre pays. Les valeurs d’intégrité morale, de patriotisme et du sens élevé de la chose publique ont caractérisé la personnalité de son fondateur Moumouni Adamou Djermakoye. Cette particularité du parti se retrouve notamment dans sa volonté permanente de privilégier le consensus comme moyen d’expression collective.

Cette méthode a l’avantage de minimiser les risques de tension et d’incompréhension qui sont souvent les germes de la division.

Depuis la disparition de son fondateur, notre parti a beaucoup perdu de son aura et de son influence sur la scène politique. Son fonctionnement a beaucoup souffert d’une absence de vision et d’ambition nationale. Les acquis n’ont pas été correctement valorisés et les opportunités souvent négligées.

Nous avons aujourd’hui la lourde responsabilité de sortir du processus actuel par le haut en ayant réaffirmé l’unité du parti autour des valeurs républicaines et patriotiques qui font sa spécificité au sein du paysage politique nigérien. En effet, imposer la voie judiciaire comme recours pour le règlement de nos différends risque de nous engager dans un processus irréversible de division qui pourrait être fatal à notre parti dans sa forme actuelle. Aucun groupe ne sortira alors, vainqueur d’une telle situation et le paysage politique du pays serait amputé d’une composante qui a largement contribué à l’émergence de l’esprit démocratique dans la gestion des affaires publiques dans notre pays.

Nous devons, par ailleurs, tordre le coup à certains stéréotypes colportés par nos détracteurs qui cherchent constamment à enfermer le parti dans une région ou à le circonscrire à une seule communauté nationale. En effet la consolidation du parti et de son ancrage sur l’ensemble du territoire, nécessitent un fonctionnement plus inclusif des instances nationales.

Cette déclaration constitue un appel solennel aux différents protagonistes de la crise actuelle pour qu’ils se ressaisissent au plus vite dans l’intérêt du parti. Nous pourrions ainsi mettre à profit les ressources internes du parti susceptibles de ramener la sérénité et construire une issue honorable à la mesure des attentes des militants. En effet, nos militants ne nous pardonneraient pas de voir l’ANDP pris en otage par des ambitions égoïstes qui l’installent insidieusement dans une atmosphère suicidaire.

Niamey, le 19 avril 2018