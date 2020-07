Appui du PNUD au processus electoral au Niger : du matériel d’une valeur de 3,3 Milliards de FCFA réceptionné a la CENI

Le président de la Commission Electorale Nationale indépendante (CENI), Me Issaka Sounna, a réceptionné hier au siège de l’institution, un don en matériels roulants et techniques offert par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). Il s’agit de 10 véhicules 4X4, de 198 ordinateurs de bureau, de 2 ordinateurs portables, ainsi que 8 équipements complets de VSAT. La cérémonie officielle de réception s’est déroulée en présence de plusieurs membres du Gouvernement, des représentants d’institutions de la République et ceux du corps diplomatique accrédité au Niger.

Le matériel ainsi réceptionné rentre dans le cadre des actions proposées par le Projet d’appui au cycle électoral (PACE) du Niger qui a pour finalité de favoriser une bonne gouvernance démocratique et de permettre la consolidation de la paix à travers l’organisation d’élections crédibles, transparentes, inclusives et apaisées, bénéficiant de la confiance de la population nigérienne et répondant aux standards internationaux.

Il permettra d’inscrire l’action de la CENI dans la durée inhérente à son mandat et à son nouveau statut d’institution permanente, de lui assurer une modernisation de ses outils informatiques, logistiques, technologiques et de transport sécurisé de données. Il permettra aussi d’apporter une efficacité et une compétitivité dans la conception et la mise en œuvre de nouveaux outils nécessaires à la consolidation du processus démocratique dans un espace géographique vaste, désertique et accidenté.

Au cours de cette cérémonie officielle de réception, le président de la CENI a exprimé sa reconnaissance au Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), pour «son accompagnement précieux et permanent au cycle électoral en cours» dans notre pays. «En marge de cet appui matériel, logistique et de communication, le PNUD a poursuivi ses actions et ses efforts multiformes pour soutenir toutes les initiatives tendant à faire réussir le processus électoral en cours, notamment par le maintien d’un contact permanent avec les partenaires et amis du Niger en vue d’un fundraising efficace pour l’accompagnement des élections», a indiqué le président de la CENI.

Me Issaka Sounna a estimé que «ces efforts qui illustrent la ferme volonté et l’engagement du PNUD pour la promotion de la démocratie et le développement, s’inscrivent dans la tradition des Nations Unies à favoriser la paix et la démocratie à travers le monde». Ils s’inscrivent aussi, a-t-il poursuivi, dans l’esprit de la solidarité internationale entre le Niger et ses partenaires techniques et financiers, matérialisée par la mise en œuvre d’un projet au cycle électoral (PACE Niger) d’un montant de 30.750.799 dollars américains.

Le Président de la CENI a aussi rappelé que l’Etat du Niger, soucieux de la démocratie et de la nécessité de s’approprier souverainement la maitrise des élections et de leurs coûts, a mis à la disposition de la CENI les moyens financiers et logistiques conséquents dans le cadre de l’organisation des élections à venir. Cet engagement au plus haut sommet de l’Etat pour l’organisation d’élections transparentes, libres et inclusives, doit rassurer les partenaires en général, et le PNUD en particulier, que le matériel offert «sera utilisé avec intelligence, probité et efficacité».

Pour sa part, la Représentante Résidente du PNUD au Niger, Mme Diana L. Ofwona, a exprimé sa satisfaction suite à la remise officielle des matériels roulants et techniques, un acte certes symbolique selon elle, mais «qui contribuera sans doute à participer aux progrès importants dans la préparation des élections générales 2020-2021 du Niger».

Elle a en outre précisé que cet appui en matériel s’inscrit dans la composante du renforcement des capacités de la CENI et de la transmission des donnés dans les délais légaux pour accompagner les opérations électorales.

