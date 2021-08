Arnaque: Avis aux internautes, attention aux arnaqueurs

Un individu utilisant ce numéro 0014062139342 tente d’entrer en contact avec plusieurs de nos compatriotes de la Diaspora pour certainement les arnaquer. Son message est ainsi libellé :

« Mes Salutations à Vous ! Je suis Mr. Abdou Abarry Ambassadeur du Niger et Chargé des Relations Multinationales. J’ose espérer que vous vous portez bien. Je vous contact afin de vous informer que vous faites partie des citoyens désignés, pour Représenter et servir notre Pays, dans le cadre d’un Projet Régional. Pouvons-nous compter sur votre collaboration, et vous donner plus d’éclaircissement ? »

L’Ambassade du Niger n’est en rien associée à ce message.

Cet arnaqueur utilise le nom de SEM Abdou Abarry en vue de commettre son forfait. Méfiez-vous donc de ce genre d’agissements qui font légion sur les réseaux sociaux.

Par Tam-tam Info News