Arrestation d’auteurs d’une dizaine de meurtres à Niamey

Une dizaines d’individus auteurs présumés de onze meurtres en sept mois dans la ville de Niamey viennent d’être arrêtés par la Brigade de Recherche et d’Investigation de la Police judiciaire nigérienne et présentés mardi à la presse.

Selon le porte-parole de la Police, Didili Torro, de janvier à nos jours, ces individus ont causé la mort de onze personnes dont six dans le seul quartier Koira-Tégui, zone périphérique réputée dangereuse de la capitale nigérienne.

Au cours des opérations de la police ayant permis de mettre hors état de nuire ces malfrats, environ 600 individus suspects ont été interpellés pendant la période.

La police, selon son porte-parole, a déployé tous les moyens pour « nettoyer toutes les zones réputées criminologiques », afin de faire de Niamey une ville sécurisée.