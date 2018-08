Arrêtons de jouer avec le feu !

Je crois comprendre que Nouhou Mahamadou Arzika a fustigé le comportement de la rébellion du MNJ à l’époque où cette rébellion s’attaquait aux honnêtes et innocents citoyens. Rappelez vous que les bus de voyage étaient escortés par les forces de défense et de sécurité afin d’éviter des déboires aux passagers qui empruntaient le trajet Agadez et le reste du pays .

En aucun moment, Nouhou Mahamadou Arzika et le porte parole du gouvernement de l‘époque, 2008 , n’ont incité d’exterminer le peuple touareg.

À mon humble avis l’amalgame qui est en train d’être créer entre l’interdiction de la conférence que projette de donner la société civile et les propos tenus par Nouhou et le porte parole du gouvernement de l’époque , 2008, n’est pas de nature à créer la sérénité dans le pays.

Je crois qu’il n’est pas bien indiqué pour certaines autorités politiques locales de créer et entretenir un tel almalgame.

Tous ceux qui sont jaloux de l’Etat unitaire et de l’intégrité du territoire de notre pays étaient d’accord qu’il fallait donner aux forces de l’ordre les moyens nécessaires en vue de leur permettre d’assurer la sécurité des citoyens du Niger.

Je crois c’est ce que Nouhou défendait au moment fort où la rébellion sévissait.

Est-ce que tous ceux qui ont combattu la rébellion du MNJ , qui ont défendu la forme unitaire, la forme républicaine de l’Etat, seront interdits d’accès à Agades ?

Des accords ont été signés avec l’ex rébellion, consolidons les acquis, restons dans le cadre de ces accords, évitons de remuer les plaies qui sont en train de se cicatriser.

Arrêtons de créer la confusion, le pays a besoin de la sérénité, de son unité, et de sa cohésion sociale nationale.

À bon entendeur salut!