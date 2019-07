Arrivée, Hier À Niamey, De Plusieurs Chefs D’Etat Et De Gouvernement: Ballet Aérien Dans Le Ciel De Niamey…





Ce samedi 06 juillet, à la veille de l’ouverture de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UA-19, les riverains de l’Aéroport International Diori Hamani de Niamey étaient aux premières loges pour assister au spectacle concentrique du ballet aérien s’affichant dans le ciel de Niamey, avec les arrivées à la perle des avions des Chefs d’Etat et de gouvernement devant prendre part aux travaux du Sommet. C’est ainsi que, tout au long de la journée les avions présidentiels affluèrent, souvent à la file indienne, vers les pistes du somptueux aéroport dont les gares et les installations ont été entièrement rénovées pour prendre une touche plutôt moderne.

C’est ainsi que tour après tour, on a assisté à les Présidents Alpha Condé de la Guinée, Adama Barrow de la Gambie, Idriss Déby Itno du Tchad, José Màrio Vaz de la Guinée Bissau, Alassane Dramane Ouattara de la Côte d’Ivoire, Abdelkader Bensalah, Président par intérim de l’Algérie Sa Majesté Mswati 3 Roi de l’Eswatini (ex Swaziland), Téodoro Obiang Nguéma Mbsago de la Guinée Equatoriale, Mohamed Ould Abdel Aziz de la Mauritanie, Mohamed Ould Abdel Aziz du Djibouti, Emmerson Mnangagwa du Zimbabwe, Macky Sall du Sénégal, Fayez el-Sarraj, Premier ministre de la Libye, Abdel Fattah Al Sissi, Président de la République Arabe d’Egypte, également Président en exercice de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UA, Mahammadu Buhari, Président de la République Fédérale du Nigéria, Denis Sassou Nguésso du Congo-Brazzaville.

Il faut rappeler qu’auparavant Niamey d’abord a accueilli, vendredi, le Président du Faso, SE. Roch Marc Christian Kaboré, et le jeudi, la Vice-présidente de la République de Tanzanie SE. Mme Samia Suluhu.

Par A.Soumana (ONEP)