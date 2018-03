ARTP : le printemps des prédateurs

A l’image de Oncle Picsou, nageant à chaque moment dans sa célèbre piscine remplie de pièces d’or, il existe une catégorie de Nigériens ; qui, lorsqu’ils ont envi de palper l’argent se rendent tranquillement à l’ARTP et actionnent le bouton magique : SESAME OUVRE TOI.

Et la Caverne d’Ali Baba exécute l’ordre reçu et ce sont des milliards de FCFA qui s’en vont à la nature au grand dame du Trésor national qui en a tant besoin dans ces périodes de diète généralisée.

La mission d’inspection générale est tombée des nues lorsqu’elle a constaté que ces pratiques peu orthodoxes étaient érigées en règle d’or à l’ARTP depuis sa création.

En effet, tout le monde a « manzé » dedans. Certains pris la main dans le sec ont remboursé, d’autres plus téméraires continuent à narguer l’équipe des inspecteurs. Advienne que pourra. Ils pensent qu’avec le parapluie du pouvoir ils vont échapper à l’étau de la justice.

Comme promis hier, nous allons vous donner un aperçu des constats relevés par les inspecteurs généraux et les noms des protagonistes qui doivent justifier ou rembourser des sommes colossales.

Il s’agit pêle-mêle de M. Almoustapha Garba, ancien DG de l’ARTP, à qui il est reproché d’avoir attribué illégalement des marchés non approuvés par le Président du Conseil National de Régulation des Télécommunications et de la Poste (PCNRTP) d’un montant de 726.934 249 FCFA ;

de M. Ali Alkassoum, ex Dg de l’ARTP, à qui il est reproché d’avoir attribué illégalement des marchés non approuvés par le Président du Conseil National de Régulation des Télécommunications et de la Poste (PCNRTP) d’un montant de 1.039.820 629 FCFA ; de M. Ali Alkassoum, ex Dg de l’ARTP (encore lui), à qui il est reproché d’avoir attribué illégalement un avenant rejeté par la DGCMP d’un montant de 64.274.600 FCFA ;

M. Iro Sani, ex président du Conseil National de Régulation des Télécommunications et de la Poste, actuel 1er vice président de l’Assemblée Nationale, à qui il est reproché d’avoir perçu indument une prime de départ d’un montant de 59.280.000FCFA, qu’il n’a pas encore remboursé ; de M. Issifi Sadou, ex membre du CNRTP, actuel Ministre des Emplois des jeunes, à qui il est reproché d’avoir perçu indument une prime de départ d’un montant de 16.150.000FCFA, qu’il n’a pas encore remboursé ;

M. Hama Hamadou, ex membre du CNRTP, à qui il est reproché d’avoir perçu indument un appui d’un montant de 1.000.000FCFA ; M. Kouré Jackou Abou, ex Directeur sectoriel Eau/ARM, à qui il est reproché un trop perçu d’un montant de 93.433.421FCFA ; M. Maman Moussa, ex Directeur sectoriel Energie/ARM, à qui il est reproché un trop perçu d’un montant de 18.968.796FCFA ;

M. Peireira Charafadine, ex Directeur sectoriel Transport/ARM, à qui il est reproché un trop perçu d’un montant de 18.968.796FCFA ; Mme Hassane Ramatou, intérimaire Directeur sectoriel Poste, à qui il est reproché des rémunérations d’intérim et carburant indu d’un montant de 7.863.252FCFA ; Mme Hassane Ramatou, Directrice sectoriel Poste, à qui il est reproché des indemnités de licenciement indues d’un montant de 9.427.000FCFA ;

M. Assoumana Hassoumi, cadre ARTP, à qui il est reproché des dépenses de formation diplômantes non conformes aux textes de l’ARTP d’un montant de 26.232.544FCFA ; M. Ali Alkassoum, ex DG ARTP, à qui il est reproché des dépenses de formation diplômantes non conformes aux textes de l’ARTP d’un montant de 9.838.355FCFA ; M. Hama Hamadou, membre CNRTP, à qui il est reproché des dépenses de formation diplômantes non conformes aux textes de l’ARTP d’un montant de 10.491.152FCFA ;

Abdoukarim Mossi, auditeur/ contrôleur interne, à qui il est reproché une dotation en carburant indue d’un montant de 3.750.000 FCFA ; Harouna Yayé et Assoumana Hassoumi, agents ARTP, à qui il est reproché un doublon sur prise en charge de frais d’atelier d’un montant de 1.464.500FCFA .

La suite dans nos prochaines éditions avec des institutions bénéficiaires et d’autres noms des « heureux élus » qui peuvent à chaque moment aller se baigner dans la mare remplie de pierres précieuses qu’est l’ARTP.