ASECNA : Le Niger présente un candidat au poste de directeur général

L’ASECNA compte environ 10.000 agents tous grades confondus, pour les activités communautaires et les activités nationales confiées. C’est un personnel performant et très professionnel. Formé aux techniques modernes de la navigation, de la sécurité aérienne et de management, ce personnel mérite une reconnaissance de la part des Etats membres. C’est pourquoi il est temps de penser d’abord aux cadres issus du sérail pour conduire la destinée de l’agence dans les prochaines années, avant toute autre considération. C’est-à-dire, il faut rendre à César ce qui appartient à César.

Et cela passe par la consécration d’un leader qui connait parfaitement tous les rouages de l’agence. Le Directeur Général qui sera très bientôt nommé aura la lourde tâche de mettre en œuvre le plan d’orientation stratégique et les priorités de l’Agence. Pur produit de l’ASECNA , le choix de l’ancien Ministre Mohamed Moussa à ce poste sera une marque de confiance et une forme de reconnaissance à la compétence des cadres de cette Agence qui ont permis à celle-ci de réaliser des progrès en commun dans les Etats membres.

Parmi les cinq (5) candidats du Niger, du Cameroun, du Congo, du Gabon et de la Guinée équatoriale qui briguent ce poste, dans cette ère extrêmement sensible où la sécurité aérienne est l’un des éléments capital de la sûreté mondiale, Mohamed Moussa apparaît comme le meilleur choix tant sa connaissance du domaine, son professionnalisme, son intégrité et son dévouement sont reconnus au niveau mondial.

Ce n’est pas pour rien que notre pays, le Niger, qui a de tout temps attaché une importance capitale à l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) l’a choisi pour être au service de l’Afrique et de tous les usagers de l’air qui desservent le continent africain.

En confiant les rênes de cette agence à cet Ingénieur de la navigation aérienne, les Etats membres rendront des services inestimables à l’aviation civile africaine et internationale.

En effet, les qualifications et l’expérience professionnelles, tant au plan technique qu’au plan politique du candidat nigérien sont des atouts indéniables. Et dans un domaine aussi sensible que la sécurité aérienne, le professionnalisme et la rigueur doivent être de mise pour faire face avec efficacité, efficience et célérité à tous les défis qui interpellent à chaque instant, les dirigeants des Etats membres et les ingénieurs de formation aéronautique.

Mohamed Moussa qui a servi l’ASECNA avec dévouement et loyauté pendant plus de trente ans, a occupé des postes hautement opérationnels comme Chef de département maintenance et Représentant de l’ASECNA dans deux Etats membres, mais aussi des postes très stratégiques comme Chef d’Etablissement de formation et surtout Directeur des Ressources Humaines.

Au plan national, il a été Ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, celui du commerce, des transports et du tourisme et aujourd’hui Secrétaire permanent du partenariat public privé et Conseiller du Premier Ministre Chef du Gouvernement.

Cette expérience de commandement au poste de Ministre de l’intérieur et de la sécurité publique doublée d’une vision plus large au sein du département en charge des transports et l’occupation des postes stratégiques au niveau de l’ASECNA, constituent une riche expérience de travail dans un milieu multiculturel et sur plusieurs terrains d’opération et seront certainement un atout précieux pour l’ASECNA.

Le Président de la République, Chef de l’Etat, Issoufou Mahamadou s’est personnellement impliqué dans la campagne du candidat nigérien. Non seulement il a mobilisé tous les moyens pour promouvoir le candidat nigérien, mais il a également dépêché une mission conduite par le Ministre d’Etat en charge des Transports dans plusieurs états membres pour défendre la candidature nigérienne. Ainsi Mohamed Moussa et le ministre d’état en charge des Transports du Niger, M. Omar Hamidou TCHIANA ont déjà visité la France, Madagascar, les Comores, le Mali, la Guinée Bissau, le Sénégal, la Mauritanie, le Burkina Faso, le Tchad, le Benin, le Togo et la Côte d’Ivoire.

La délégation nigérienne a reçu un accueil chaleureux partout et le dossier du candidat du Niger a été bien présenté aux Chefs d’Etat et de Gouvernement des Pays visités. Toutes les hautes autorités rencontrées ont examiné le dossier avec la plus grande bienveillance.

Comme le Ministre Mohamed Moussa l’a toujours souligné « Notre ambition est de nous mettre au service d’une vision partagée par les Etats membres de l’ASECNA et du continent africain pour un ciel toujours plus sûr et encore plus intégré. En effet, l’Agence doit s’inscrire durablement dans la vision du Président Kwamé N’Krumah qui disait : « l’Afrique doit s’unir ou périr ». C’est cela également son ambition, servir l’aviation africaine et internationale.

Regroupant 18 États membres (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Comores, Côte d’Ivoire, France, Gabon, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, République du Congo, Sénégal, Tchad, Togo), l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) est la plus ancienne institution de coopération et d’intégration africaine et malgache.