Assainissement des finances publiques : des DG des Sociétés rendront gorge en 2019…

Ils sont nombreux les nigériens qui se sont demandés et posés des questions à juste titre sur l’opération mai boula la et toutes les actions d’assainissement dans la gestion de plusieurs sociétés d’état.

De sources très bien informées, plusieurs sociétés d’état ont reçu les visites des inspecteurs d’état courant fin de l’année 2018. Selon les mêmes sources, les inspections menées ont permis de déceler des anomalies dans certaines entités et les rapports seront bientôt déposés à qui de droit.

Voila qui réveillera la halcia et la sortira de son in activisme. Ces opérations dites inspections d’état vont désormais rassurer les plus sceptiques quant à la suite à donner. En tout cas les plus hautes autorités ont depuis donné les instructions fermes pour que tous les indélicats rendent gorge.

Nous sommes au Niger ou il suffit que des mesures s’appliquent pour que des voix s’élèvent, sans aucune maitrise du dossier pour crier à la chasse à la sorcière.

S’il faut toujours commencer et s’arrêter, qui assumera la suite ?

Source: LA FLAMME N° 92