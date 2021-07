Assemblée Générale constitutive de la Fondation NOOR de la Première Dame: Une initiative pour accompagner le Gouvernement dans la mise en œuvre du Programme de Renaissance acte III 

La Fondation NOOR de la Première Dame, Mme Bazoum Hadiza a tenu le vendredi 30 juillet 2021, au Centre des conférences Mahatma Ghandi de Niamey, son Assemblée Générale constitutive.

Il s’agit pour les membres du Comité d’Organisation d’adapter les textes réglementaires de la Fondation NOUR et de présenter ses principaux domaines d’intervention et axes stratégiques.

Cette Assemblée Générale constitutive de la Fondation NOUR, a enregistré une forte mobilisation de la population qui a favorablement accueillie cette initiative louable. Le Centre des conférences Mahatma Ghandi paré la circonstance des couleurs de la Fondation Nour était archi plein.

Peu après, les travaux de l’Assemblée Générale constitutive consacrant la naissance de la Fondation NOOR , la Première Dame du Niger Mme Bazoum Hadiza Mabrouk a tenu à remercier l’ensemble des participants pour l’intérêt qu’ils accordent à la Fondation NOOR.

Elle a salué et remercié particulièrement les membres du Conseil d’Administration et ceux du Comité de Rédaction des textes réglementaires de la dite fondation. « Je me réjouis de la ténue de cet événement qui représente un temps fort dans le processus de la création de la Fondation NOOR si attendue » se réjouit la Première Dame.











Par la même occasion, Mme Bazoum Hadiza Mabrouk a invité les bonnes volontés de s’engager aux cotés de la Fondation NOOR afin de contribuer au développement de notre pays. « Mesdames et Messieurs, continuez à nous aider à bâtir notre édifice sur le bien être social. Prenons le pari que d’ici 2025 les engagements pris par la Fondation NOOR puissent contribuer à la réalisation des actions du Gouvernement ».

Par ailleurs, la Première Dame du Niger Mme Bazoum Hadiza, a dévoilé les raisons pour lesquelles la Fondation a été créé. Pour la Première Dame, l’Assemblée du Conseil d’Administration et la Direction Exécutive, les différentes cellules spécialisées s’y mettront pour atteindre les objectifs fixés.

Notons que la Fondation NOOR a été créée afin d’accompagner les efforts du Gouvernement dans la mise en œuvre du Programme de Renaissance acte III du Président de la République Mohamed Bazoum. Cette fondation a pour mission de contribuer à promouvoir l’égalité des chances, l’autonomisation des femmes et des jeunes, à améliorer la santé et le bien être de la population, à assurer l’accès et le maintien de tous à une éducation de qualité, à promouvoir la paix et le droit humain, la résilience des communautés, à préserver et restaurer l’environnement, etc.





Les organes de gouvernance de Fondation NOOR sont entre autre l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration, la Direction Exécutive.

A ces organes, s’ajoutent les différentes catégories des membres, notamment les membres fondateurs (ceux qui ont contribué à la création de la Fondation), les membres actifs (ceux qui travaillent quotidiennement animent les activités de la Fondation), les membres d’honneurs (ceux qui portent les mêmes idéaux que la Fondation) et les membres sympathisants (ceux qui adhèrent et accompagnent la Fondation). Tous ces membres participeront à la réalisation des objectifs et renforcer l’unité et la solidarité au sein de la Fondation NOOR .







Par Hadjara Adamou et M.S Bangaré (Tamtam Info News)